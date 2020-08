Spy game: Volkswagen ontmaskert de mol

Het was weer een spannend seizoen van ‘Wie is de Mol? ‘ bij Volkswagen.

Een opvallend bericht uit de krochten van de corporate autowereld in Duitsland. Automobilwoche bericht dat er een mol is ontmaskerd binnen het Volkswagen concern. Dat lees je ook niet elke dag, maar kennelijk is corporate espionage dus echt een dingetje en niet alleen iets voor films en boeken.

Voorkom problemen met Prevent

Het lijkt allemaal te revolveren rond een lang conflict dat Volkswagen heeft met voormalig toeleverancier Prevent. We schreven in het verleden al een aantal keer over deze perikelen. Dankzij onder andere de leverancier uit Bosnië-Herzegovina moesten Volkswagen-werknemers in 2016 vroeg naar huis en lagen fabrieken tijdelijk stil. Niet wat je wil. Zo’n stilstaande fabriek kost namelijk handen vol geld.

Spion

Later dat jaar gaf Volkswagen aan weer vriendjes te zijn met haar toeleveranciers. Dat was echter maar tijdelijk in het geval van Prevent, want in 2018 kondige Volkswagen aan de professionele relatie te beëindigen. Dat besluit leverde een werkgroep op die moest uit stippelen hoe Volkswagen de samenwerking het beste uit kon faseren. En jawel, het schijnt bij deze werkgroep te zijn geweest dat er een spion zich tussen het gezelschap gevoegd heeft.

Volkswagen ruikt onraad

Volkswagen kreeg kennelijk door dat er iets niet wel was en deed na een intern onderzoek in 2018 ‘aangifte tegen een onbekende’. Het onderzoek van de autoriteiten wat hierop volgde heeft nu dus kennelijk de mol ontmaskerd. De persoon heeft naar verluidt 35 fragmenten van in totaal 50 uur aan audiomateriaal verzameld. Een Volkswagen-medewerker die vastzat is gisteren vrijgelaten. Of deze persoon de mol is of een onschuldige betrokkene, is niet duidelijk.

Juridisch steekspel

Sowieso is niet geheel duidelijk wie nu achter dit alles zit en waarom. De Prevent groep ontkent betrokkenheid. Ook een bekende Bosnische familie (Hastor) die eigenaar van de Prevent groep is, hekelt de impliciete beschuldiging. Men overweegt juridische stappen tegen Volkswagen.

Overigens lopen er sowieso nog de nodige rechtszaken tussen Prevent en Volkswagen. In Duitsland gaat het om tien afzonderlijke zaken en ook in de Verenigde Staten heeft Prevent Volkswagen voor de rechter gesleept. Spann0nd…