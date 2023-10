Volkswagen onthult ruige accessoires voor de Atlas

De Volkswagen Atlas Cross Sport heeft nieuwe accessoires.

Hier in Europa is de Touareg het grootste wat we krijgen op het gebied van SUV’s. In Amerika gaat de Duitse autobouwer nog een maatje groter. Met de Volkswagen Atlas opereert het merk in een segment dat hier in Nederland te groot en te duur zou uitpakken.

Voor de Atlas Cross Sport heeft Volkswagen een aantal ruige accessoires uitgebracht. Het is de enige uitzondering waarop je wel foto’s mag maken op het gras met een auto. Want serieus, occasion foto’s maken met gras als ondergrond is not done. Knoop dat goed in je oren.

De accessoires zijn los verkrijgbaar, net als het handtasje voor de barbiepop van je dochter. De extra’s omvatten onder meer mat zwarte beschermingsplaten rondom en 17 inch Traverse MX velgen in combinatie met terreinbanden. De zwarte opsmuk bodykit is gemaakt door Air Design en zal officieel door Volkswagen worden aangeboden op de Atlas Cross Sport in de VS.

Het pakket is vooral gericht op de reguliere Atlas Cross Sport. Wie een Peak Edition heeft of een R-Line zal verder moeten zoeken. Wil je de nieuwe accessoires dan moet je 2.774 dollar dokken. Op de reguliere Atlas kosten de extra’s 2.650 dollar.

Met deze accessoires is offroad gaan met een Volkswagen Atlas (Cross Sport) net even wat makkelijker. Met de terreinbanden kom je verder en dankzij de bodykit hoef jij je geen zorgen te maken over lakschade. Voor de ruige Amerikaan met een voorliefde door Duitse auto’s dus.