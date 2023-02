Grote Volkswagen krijgt schitterend interieur en klein motortje

Deze grote Volkswagen krijgt en schitterend interieur, doch een klein motortje. Vinden wij dat erg?

Toevallig hadden we van de week een Volkswagen Tharu. Kennen jullie die niet? Zie dat als een symbiose tussen een Skoda Karoq en de bijna-premium-beleving van een Volkswagen-logo. Zonder gekheid, het is een keurig compact crossovertje dat precies tussen de T-Roc en Tiguan inpast. We vragen ons oprecht af waarom wij de Tharu niet in Nederland kunnen krijgen. Bij deze grote Volkswagen Atlas is het ook heel erg jammer. Maar wie weet, de auto is zojuist gefacelift en eigenlijk ook perfect voor de Europese markt.

De Atlas kwam in 2016 in de Verenigde Staten op de markt en in 2020 was daar de eerste facelift. In 2020 kwam er ook een Atlas Cross Sport, een ‘coupé-SUV’. Mooie term, want in technische zin is dat geen coupé en geen SUV.

Nu krijgt deze grote Volkswagen weer een opfrisbeurt. Net als de Tharu is de Atlas nu door de Wolfsburgers voorzien van een nieuw sportief neusje met minder chroom en meer hoogglans zwart. Ook zijn de koplampen groter dan voorheen.

Meer afstand van die andere enorme VW

Bijzonder is dat de Atlas nu meer afstand neemt van de Terramont. Dat is ook een grote Volkswagen, voor de Chinese markt. De Atlas en Terramont waren ooit identieke auto’s, maar krijgen andere facelifts waardoor ze iets uit elkaar groeien.

Net als de Brothers Grimsby. We houden een heel kleine slag om de arm. In dit geval hebben we namelijk alleen afbeeldingen van een heel dik aangeklede R-Line.

Het uiterlijk is typisch Volkswagen: lekker rechttoe rechtaan en vrij tijdloos. Het is duidelijk een vorm van evolutie, geen revolutie. Wel ziet het geheel er keurig uit. Aangezien de grote Volkswagen voor de VS bedoeld is, moet je rekening houden met een plastiekeriger interieur, maar op de foto’s lijkt daar geen sprake van te zijn.

Kijk, moderne autofabrikanten, zo kan het ook. Een keurig, zakelijk interieur met een groot centraal digitaal scherm en voldoende fysieke knoppen voor de belangrijke functies. Het is complete armoede als je de stoelverwarming of ruitbediening via een menu moet doen.

Motor van de Grote Volkswagen

Dan de techniek. Van de Volkswagen Atlas wisten we dat dit een van de laatste modellen was die je kon krijgen met een VR6-motor. Die is helaas verdwenen naar de eeuwige jachtvelden. Er is nu één motoroptie, die 2.0 TSI. Deze is voor de gelegenheid wel opgepept naar 273 pk en 370 Nm.

Voor de broodnodige context, de VR6 had 280 pk en 360 Nm. De 2.0 TSI levert het koppel ook nog eens veel vroeger, waardoor je sneller en zuiniger bent met de nieuwe motor. Overigens is het in China nog lekkerder: de Terramont krijgt daar de VR6, maar dan met turbo!

Dan rest nu de vraag: mag deze naar Europa komen? De Touareg is een geweldig apparaat, maar misschien een beetje overkill. De Atlas is weliswaar iets groter, maar staat op en eenvoudiger MQB-platform.

De Atlas is lichter en zuiniger dan de Touareg. Dus in principe mag deze grote Volkswagen wel ons kant op komen. Zeker met dat interieur.

Dit is het oude model:

