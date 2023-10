Tesla-rijder krijgt rekening van 20.000 euro voor rijden door de regen

Een reparatie van 20.000 euro vanwege waterschade aan je Tesla.

Oei, blijkbaar kan regen zorgen voor waterschade bij een Tesla. Het batterijpakket slopen én je daardoor opzadelen met krankzinnige reparatiekosten. Dit bizarre verhaal speelde zich af in Schotland. Een land waar het nu eenmaal vaak regent. Erg toepasselijk allemaal.

Een stel was bijzonder verrast toen ze een factuur kregen van 20.000 euro voor de reparatie van het accupakket van hun Tesla. Het accupakket van de Tesla Model S was beschadigd geraakt door waterschade. En nee, ze zijn niet een rivier ingereden of iets anders geks.

Er was sprake van een hevige regenbui, de Model S stond buiten geparkeerd en water was op plekken gekomen waar het niet zou moeten komen. Namelijk in de buurt van de batterij.

Het begon allemaal toen ze de elektrische auto wilden aanzetten en wegrijden, maar de Model S weigerde dienst. Vreemd, want even daardoor hadden ze probleemloos door de bui van huis naar een restaurant gereden. De Tesla had er geen zin meer in om de rit naar huis te maken.

Een berger werd opgeroepen en leverde het voertuig af bij Tesla Edinburgh. Zo vanzelfsprekend ging dat ook niet: ze moesten naar eigen zeggen vijf uur wachten op de komst van de pechhulp. Het was inmiddels 22:00 uur.

Tesla waterschade: 20.000 euro

Na inspectie kreeg het stel een paar dagen later een vervelend telefoontje van Tesla. Het accupakket was door waterschade overleden en reparatie zou 17.500 pond, omgerekend 20.000 euro kosten.

Toen de man vroeg naar zijn achtjarige garantie op de Model S werd hem haarfijn uitgelegd dat dit geval niet onder de garantie viel. Tesla verwees hem naar het feit dat het weerinstituut in Schotland code geel had afgegeven voor hevige regen. Een bijzondere reactie van het merk, want de Model S van het stel was vast niet de enige Tesla in het land die buiten geparkeerd stond op dat moment..

Ergo, meneer moest die 20k zelf ophoesten. Niet heel gek dat het stel social media en de pers opzocht om hun verhaal te doen, waaronder tegenover Edinburgh Live. Mocht je een Tesla Model S rijden (Hi @nicolasr!) en het KNMI geeft code geel af, pas dan op. Dat kost je misschien 20.000 euro als je toch op pad gaat..