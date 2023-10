‘Ford F-150 Lightning verkoop dramatisch teruggevallen’

Het gaat niet goed met de verkoop van de Ford F-150 Lightning.

Toen de volledig elektrische F-150 Lightning verscheen kon The Blue Oval zijn geluk niet op. De interesse bleek enorm en het aantal orders vloog Ford om de oren. De pick-up bleek een waar succes en dat was natuurlijk goed nieuws voor het Amerikaanse automerk. Blijkbaar was dit een tijdelijke ontwikkeling.

Het gaat nu helemaal niet goed met de verkoop van de Ford F-150 Lightning. Dat kun je opmaken uit een memo van de grote United Auto Workers (UAW) vakbond uit de Verenigde Staten. In de memo, die in handen is van The Wall Street Journal, staart omschreven dat shifts in een Ford-fabriek op het spel staat vanwege tegenvallende verkopen. Ford zou mogelijk de productie moeten terugschroeven om te voorkomen dat dealers met grote voorraden komen te zitten.

De kwartaalcijfers van Ford brachten al aan het licht dat het aantal leveringen van de Lightning in de periode juli tot en met september is gedaald met 45 procent. Desalniettemin communiceerde Ford nog dat het aantal EV verkopen was gestegen met 14 procent in het derde kwartaal van 2023.

De autovakbond in de Verenigde Staten maakt zich zorgen. Als Ford inderdaad gaat snoeien in de productieshift staan er banen op het spel. The Wall Street Journal heeft navraag gedaan bij Ford, maar een woordvoerder weigerde commentaar te leveren omtrent tegenvallende F-150 Lightning verkopen.

Wel werd gezegd dat er op de korte termijn wijzigingen plaatsvinden in de shift. Maar dat zou dan te maken hebben met storingen vanuit de toeleveringsketen en kwaliteitscontroles. Men rept met geen woord over de Lightning. Vanaf deze week zou er één shift minder gedraaid worden in de fabriek en dat heeft een effect op 700 banen.

Het piept en het kraakt al langer binnen de Amerikaanse autoindustrie. Een maand geleden begon een grote staking bij Amerikaanse autofabrieken onder toeziend oog van de UAW. De staking is van toepassing bij fabrieken van Ford, General Motors (GM) en Stellantis in The States. De verwachting is dat de staking alleen al Ford en GM zo’n 500 miljoen dollar gaat kosten.