Volkswagen PHEV: eerste R model is onderweg

In de toekomst zal de sterkste Volkswagen een Plug in Hybride zijn, maar er zijn meer PHEV modellen onderweg.

Volkswagen PHEV presentatie

Vandaag werden we tijdens een Skype conference call (zo gaan die dingen tijdens Corona) bijgepraat over de hybride plannen van Volkswagen. Deze plannen werden uit de doeken gedaan door Dr. Kai Philipp. Hij is verantwoordelijk binnen Volkswagen voor de ontwikkeling van de PHEV modellen.

In het kort was de boodschap helder. Volkswagen zet in op sterke PHEV’s want dit zorgt ervoor dat de modellen aantrekkelijk zijn. Dit gaat Volkswagen helpen bij het behalen van de emissiedoelstellingen die door ‘Europa’ zijn bepaald.

In 2020 worden we sowieso al voorzien van de GTE versie van de nieuwe Golf 8. De specs daarvan waren al bekend. Een vermogen van 245 pk samengesteld op basis van 150 pk uit de verbrandingsmotor en 115 pk uit de elektromotor. Daarmee heeft de nieuwe Golf GTE een behoorlijke ‘power-upgrade’ ten opzichte van de Golf GTE die onlangs voorbij kwam in ons aankoopadvies.

Volkswagen Touareg R PHEV

De eerste plug in hybride Volkswagen met het R label wordt de Touareg R. Dat wordt vast een iets betere emissiescore dan de oude V10 TDI. Deze zal ook uitgerust zijn met de nieuwste generatie PHEV techniek van Volkswagen. Net als de Passat en de Golf.

Verschil tussen oude GTE (2014) en nieuwe GTE techniek

De basis van de toegenomen prestaties bij deze laatste generatie hybrides is de verbetering van de gebruikte accu’s. Volkswagen geeft aan dat binnen dezelfde dimensies de capaciteit van de accu is gestegen van 8,8 kWh naar 13 kWh. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de nieuwe Passat GTE een WLTP actieradius heeft van 56km. Wat volgens Volkswagen voldoende is voor de gemiddelde dagelijkse rit. Die volgens hen 42 km per dag bedraagt. Saillant detail is dat Volkswagen zelf aangeeft dat er in binnen dezelfde afmetingen ook een 18 kWh batterij zou passen. Maar vanwege kostenoverwegingen wordt er voor plug-ins een ander (goedkoper) type batterij gebruikt.

Komen er nog meer hybride Volkswagens?

Ja! Binnenkort kunnen we nog een uitbreiding verwachten aan de bovenkant van de Volkswagen modellenlijn. De Arteon en de Arteon Shooting Brake worden beide ook leverbaar in een GTE versie. Daarnaast is de Tiguan ook aan de beurt om een PHEV variant te krijgen. In totaal kan je dus spreken van een PHEV offensief van Volkswagen. En volgens Dr Kai Philipp allemaal voor het einde van 2020. Op een vraag van een van de journalisten antwoordde hij namelijk dat de fabrieken wel stil liggen, maar dat de afdeling R&D gewoon door buffelt.