Tesla Launch Mode: want het ging nog niet snel genoeg

Met de nieuwe Tesla Launch Mode ga je af als een raket. Of een jachtluipaard..

Naast het enorme scherm in het interieur staan Tesla’s om nog iets bekend. Ze kunnen achterlijk snel accelereren. Met de opkomst van de Model S, later de Model X en de Model 3 vlogen de filmpjes op YouTube je om de oren. Dragrace tegen een supercar, een vliegtuig, een boot. Noem het op of het is al gedaan.

Het laatste wat Tesla’s nodig hebben is een nóg snellere acceleratie, toch? Fout. Bij Tesla denken ze daar heel anders over. Met een nieuwe software update introduceert de Amerikaanse autofabrikant Launch Mode. Het brengt de acceleratie van een Model S of Model X naar het volgende niveau.

Launch Mode heeft wat weg van traditionele Launch Control op sportauto’s. Voet op de rem, ‘gas’ intrappen. Rem los en gaan. Bij sommige automerken moet je eerst nog een moeilijk stappenplan doorlopen. McLaren is bijvoorbeeld een merk dat niet heel gebruiksvriendelijk is, terwijl het bij een Porsche kinderspel is. Afijn, we dwalen af.

YouTube-kanaal Drag Times laat de kersverse Tesla Launch Mode in actie zien. Voluit heet het overigens de Cheetah Launch Mode. Omdat de elektrische auto zich als een jachtluipaard schrap zet voor een acceleratie.

Met de Launch Mode komt de vooras een stukje naar beneden. Vervolgens krijg je 15 seconden de tijd om de Tesla te lanceren. De Model S Performance had voor de update een piekvermogen van 580 kW. Na de update komt het vermogen uit op 614 kW. In slechts 2,47 seconden kan de 60 mph (96 km/u) worden aangetikt. De sprint naar 200 km/u is in 10,67 seconden gedaan.