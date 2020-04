Wie veroorzaakte de bizarre Gemballa-crash?

Wat gebeurde er nu precies gisteren? Misschien doet de naam Ben Chen een belletje rinkelen.

Gisteren werd New York opgeschrikt door een harde crash. Een uitzonderlijke crash. Een zeldzame Gemballa Mirage GT (Porsche Carrera GT) was betrokken bij het incident. Volgens de eerste berichtgevingen zou de auto gestolen zijn. Niets bleek minder waar.

De eigenaar van de auto, Benjamin Chen, bleek achter het stuur te zitten. De politie heeft zijn identiteit officieel niet vrijgegeven. Op sociale media zijn echter video’s te zien met de rijke playboy achter het stuur. Chen is mede-oprichter van de goldRush Rally. Dit is een jaarlijkse rally in de Verenigde Staten. Het uitgangspunt is een beetje vergelijkbaar met de Gumball 3000. Veel dure auto’s met wat wraps en stickers die van stad naar stad rijden. Waar de Gumball zich richt op de internationale elite, is de goldRush Rally vooral een Amerikaans feestje.

Voorgaande incidenten

Vanuit de (Amerikaanse) car community werd er niet met verbazing gereageerd op het incident. Ben Chen was wel vaker betrokken bij een aantal peperdure ongelukken. Zo vernielde hij in 2013 een destijds gloednieuwe McLaren 12C Spider in de Amerikaanse staat Texas. In 2015 beschadigde hij de voorbumper van zijn zeldzame Mercedes CLK GTR door onhandig van een stoepje te rijden. Een jaar later, in 2016, reed hij zijn Lamborghini Murciélago LP670-4 Superveloce aan diggelen. Extra pijnlijk omdat het hier een handgeschakeld exemplaar betrof. Van deze combinatie bestaan er slechts een handjevol.

Waar de vorige incidenten -strafblad technisch gezien- met een sisser afliepen, zit Chen dit keer dieper in de problemen. Hij boorde gisteren om 07:30 zijn Gemballa in de achterkant van een personenauto in New York. Vervolgens ging de rijke Amerikaan ervandoor en beschadigde nog een paar auto’s. Daarna kwam de Mirage GT tot stilstand. De politie van New York heeft Chen gearresteerd. Hij zit tot nader order in hechtenis.

In een statement tegenover The Drive heeft de NYPD bekendgemaakt waarom Chen werd gearresteerd. In de eerste plaats vanwege gevaarlijk rijgedrag. Ook bleek de 33-jarige onder invloed van drugs. Met zijn Gemballa Mirage GT heeft ‘BC’ in totaal vier auto’s beschadigd tijdens de dollemansrit.

Collectie

De Gemballa Mirage GT is sinds 2014 in het bezit van Chen. Naast de eerder genoemde Mercedes CLK GTR hebben tal van andere imposante auto’s onderdeel uitgemaakt van zijn collectie. Onder andere een Mercedes SLR McLaren, Mercedes SLS AMG Black Series, Lamborghini Diablo SV, Bugatti EB110 en een Bugatti Veyron SuperSport hebben of maken deel uit van de verzameling. De Gemballa was niet zijn eerste Porsche Carrera GT. In 2009 kocht de verzamelaar zijn eerste exemplaar in de kleur Guards Red.

De kans is groot dat Chen binnen de kortste keren weer op vrije voeten staat. Met een goed gevulde portefeuille is er altijd wel een geschikte advocaat te vinden in de U S of A.