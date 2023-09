Volkswagen ID.2All en ID. GTI gaan géén Golf of Polo heten

Deze auto ziet eruit als een Golf en heeft het formaat van een Polo, maar gaat geen Golf of Polo heten.

Volkswagen heeft de afgelopen decennia voor weinig verrassingen gezorgd qua design. Een nieuw model was altijd het vorige model, maar dan net ietsje moderner. Is dat saai en voorspelbaar? Ja. Is dat erg? Niet per se. Met de ID-modellen gooide Volkswagen het over een andere boeg en die zijn niet allemaal even mooi.

Kennelijk beviel dat toch niet zo goed, want met de ID.2all en ID. GTI gaat Volkswagen gewoon weer verder waar ze gebleven waren. Voor het design van deze auto hebben de designer heel erg goed naar de Golf gekeken. En dat is helemaal niet erg, want iedereen is het erover eens dat de ID.2all beter smoelt dan de ID.3.

Als de concept car ID.2all heet, ligt het voor de hand dat de productieversie ID.2 gaat heten, maar toch zou de naam Golf of Polo ook niet gek zijn. Vroeg of laat worden alle Volkswagen elektrisch en ze zouden gek zijn in Wolfsburg als de namen Golf en Polo laten vallen.

Toch hoeven we er niet op te rekenen dat de ID.2all straks in productie gaat als Golf of Polo. De ID.2all heeft weliswaar de binnenruimte van een Golf, maar het exterieur is kleiner dan een Golf. Volgens Volkswagen-baas Thomas Schäfer is het dus niet 100% een Golf. Daar zegt hij: “Laten we het geen Golf noemen, want het is geen Golf.”

Is het dan wel een Polo? Nee, dat ook niet, volgens Schäfer. De ID.2all is namelijk een stukje groter dan een Polo. Volgens hem is de auto ook iets te duur om het Polo te noemen, met een vanafprijs van €25.000.

Die laatste twee argumenten zijn niet echt steekhoudend, want een nieuwe generatie is altijd groter en duurder dan de vorige. Daarbij heeft een Polo in Nederland momenteel een vanafprijs van €25.890, dus eigenlijk zou die auto dan ook geen Polo meer mogen heten.

Via: AutoExpress