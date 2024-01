Volkswagen ID.3 veel eerder met pensioen dan verwacht

De Volkswagen ID.3 gaat eerder met pensioen dan dat aanvankelijk de bedoeling was.

De Volkswagen ID.3 is een apart fenomeen. De auto werd met spoed op de markt gebracht. Dieselgate was in volle gang bezig en Volkswagen moest zijn activiteiten aanpassen om toekomstbestendig te zijn. Op zich heeft de Duitsers dat geen windeieren gelegd. Ze begonnen daardoor relatief vlug met elektrificatie van hun modelgamma.

Maar we zijn nu een paar jaar verder en de ID.3 is nog niet het succes dat het had moeten zijn. Die ‘3’ staat namelijk voor het derde legendarische model van VW na de Kever en de Golf. Segment-technisch klopt dat ook wel, maar qua succes bij lange na niet. Nu is de ID.3 geen slechte auto, het is alleen niet een heel scherp geprijsde of bijzonder vermakelijke automobiel.

ID.3 met pensioen

Het ziet er naar uit dat dat ook nooit gaat gebeuren, want insiders melden dat een volgende generatie ID.3 niet op het programma staat. Dat komt namelijk doordat ze bij Volkswagen werken aan een nieuwe elektrische VW Golf. Juist, de e-Golf die we al eens eerder hadden. Dat laat Kai Grünitz (technologische ontwikkeling honcho) weten aan de Britse editie van Top Gear.

Volgens hem heeft het geen zin om meerdere modellen te hebben die in hetzelfde segment zitten. Dat wil niet zeggen dat VW de ID.3 voortijdig van de markt wordt haalt ten faveure van een elektrische Golf. Nee, er zal een periode zijn dat er overlap is tussen beide. Grünitz (wat een heerlijk Duitse naam is dat zeg) stelt dat VW de modellen tijdelijk naast elkaar zal leveren. Hij voorziet dan wel dat de elektrische Golf populairder zal zijn en de ID.3 overbodig zal maken.

Snelle versies

Nu lijkt het op een gerucht, maar Kai zegt dat de ontwikkeling van de Golf ‘9’ al is begonnen en dat dat een EV-only model gaat zijn. De huidige Golf 8 (de Golf 8.5 is nét gelanceerd) is de laatste Golf met een verbrandingsmotor. Geniet ervan zolang het kan.

Heeft Kai verder nog goed nieuws? Jazeker! De Golf GTI en Golf R gaan ook elektrisch worden. We hebben nu het GTX-label, maar dat is een beetje een lauwwarm alternatief. Zie het meer als een sportief aangeklede uitvoering met iets extra pit dan echt een hete variant. Er was al een ID4 GTX, later dit jaar wordt de ID.3 GTX verwacht.