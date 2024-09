Test BMW X3 M50 – terechte verkooptopper

Ze verkochten er vorig jaar circa 1.000 per dag, dus de nieuwe BMW X3 in deze test moet wéér slagen.

Het is inmiddels de vierde generatie van deze Sports Activity Vehicle (SAV), want zo noemt BMW de SUV. Eindelijk lijken de designers zich echt bekommert te hebben om het ontwerp, vooral de eerste twee generaties waren wat inspiratieloos. Overigens zat het de verkopen nooit echt in de weg, want er zijn inmiddels 3,5 miljoen BMW X3’s verkocht.

Dat het een verkooptopper is, valt goed te begrijpen. Deze midsize SUV’s zijn bijzonder in trek bij consumenten. Als je je nog een beetje inhoudt met kiezen van motorisering en grasduinen in de optielijst, dan zijn de prijzen ook nog wel te doen.

Alles is nieuw aan de X3

Exterieur en interieur gingen grondig op de schop. De daklijn loopt ver naar achteren door, met een verzonken achterruit en lange dakspoiler. Alles voor de aerodynamica en dat werkt. Samen met de vlakke bodem resulteert het in een cW waarde van 0,27.

Het interieur is deels uit bekende elementen opgebouwd. Het BMW Curved Display is opgebouwd uit een 12,3″ instrumentendisplay en 14,9″ bedieningsdisplay. Het BMW iDrive met het laatste BMW Operating System 9 werkt prettig met shortcuts naar de meestgebruikte elementen.

De BMW Interaction Bar (de LED-strips) krijgen voor de BMW X3 wat aparte vormen in de deur en rondom de middenconsole. De kleuren zijn enerzijds decoratief, maar waarschuwen met rode kleuren ook voor gevaarlijke situaties.

Hoe rijdt de X3

Allereerst krijgen we de iPhone van de X3 20 xDrive toegeworpen. Dat ouderwetse gedoe met sleutels laat BMW langzaam weer achter zich. Net als bij de test van de BMW 520i destijds, blijkt het prima toeven met de instapper. De tweeliter turbo viercilinder (190 pk/ 310 Nm) wordt ondersteunt door een elektromotor van 18 pk/ 200 Nm die gemonteerd is op de krukas. Totaal is er 208 pk/ 330Nm beschikbaar, de X3 wordt er geen strepentrekker mee.

Maar het rijdt wel echt goed, want die elektromotor doet juist lekker mee op de dode momenten (lage toeren bijvoorbeeld) van de viercilinder. De X3 20 xDrive voelt echt potenter dan die werkelijk is. Uiteindelijk zijn de cijfers ook niet slecht hoor: de sprint naar de 100 doet die in 7.8s en de top is 215 km/u.

Alleen jammer dat vrijwel niemand de X3 20 xDrive in Nederland zal aanschaffen, want de sterkere X3 30e xDrive is 5 mille goedkoper….. Lang leve de BPM heffing die gebaseerd is op de CO2-uitstoot, die in ieder geval op papier lager is. Overigens is ook deze aandrijflijn een bekende uit de 530e test, zeker als je kan stekkeren is het een aanrader.

Nog even alle cijfers van de X3 30e xDrive. Onder de motorkap ligt dezelfde viercilinder, maar die wordt nu geholpen door een elektromotor met 184 pk/ 250 Nm. Met een accu van 19.7 kWh netto, is tot maximaal 90 kilometer elektrisch te rijden. Het systeemvermogen is een gezonde 299 pk/ 450 Nm, wat resulteert in een sprint naar de 100 in 6.2s

BMW X3 M50 – zescilinder oorporno

De BMW zescilinders sluiten we voor altijd in ons hart. Een deel van het geluid komt van speakers, maar we kunnen er mee leven. Ook de X3 M50 is een 48 volt mildhybride met een elektromotor die 18 pk en 200 Nm levert.

Eigenlijk is de B58 drieliter zes-in-lijn met 381pk/ 540Nm al potent genoeg, maar het systeemvermogen is met 398pk helemaal royaal. De X3 M50 is dus dan ook echt snel, ook op de hele korte stukjes autobahn die we konden doen. Zonder moeite zet de X3 M50 snelheden van 200+ km’s op de klok. De topsnelheid is naar goed Duits gebruik afgeregeld op 250 km/u. De sprint naar de 100 is met 0,2s gedaald, de X3 M50 doet er slechts 4.6s over.

Alleen een dikke motor is voor een M-Performance model van BMW niet genoeg en dus krijgt de X3 diverse andere upgrades mee. De BMW X3 M50 uit de test had het adaptieve M-sportonderstel wat een optie is. In deze klasse is het aan te raden om de kleine extra investering wel mee te pakken.

Een highlight is het standaard M Sport differentieel op de achteras. Alle X3’s rijden als een echte BMW, maar de X3 M50 stuurt nog nadrukkelijker vermogen naar de achterwielen.

Zijn er nog minpunten

Eén van de hardlopers in de verkoopstatistieken in Nederland is de volledig elektrische BMW iX3. En juist die komt niet terug met deze generatie X3 (modelcode G45). Eind 2025 volgt daarvoor een nieuw model op het dedicated elektrische platform van de Neue Klasse. Dat wordt dus zo’n 1,5 jaar op je nagels bijten.

Het is een beetje geneuzel in de marge, maar als je minimaal 67 mille uitgeeft, dan heb je wat te eisen. Het interieur is op zich netjes afgewerkt en mooie frisse nieuwe materialen. Maar juist het voorste deel van de armsteun in de deur is van hard plastic met een scherpe rand. Een klein missertje.

Killer features

De BMW Iconic Grille AKA verlichte nieren. Wat een geweldige uitvinding, die zijn tijd vooruit is. Het is ook een mooie manier om in gesprek te komen met wildvreemden, dus altijd meebestellen.

De geweldige B58 zes-in-lijn is en blijft een snoepje. Hij klinkt geweldig (wel steeds minder hard door alle filters), levert standaard al plenty power, springt relatief spaarzaam met de brandstof om en is geweldig te tunen. Bovendien krijg je bij de M50 ook nog standaard dat elektronisch aangestuurd sperdifferentieel op de achteras.

Alternatieven

Dit segment is felbevochten, maar BMW heeft een aantal troeven onder de motorkap. Sommige concurrenten hebben alleen viercilinders (Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60), andere beginnen op leeftijd te raken (de Range Rover Velar). Dan blijft er nog die andere Duitse crossovers over: Audi Q5 (en SQ5). Die is ook compleet vernieuwd en blijft ook met een zescilinder leverbaar. Zonder nog maar een meter met de vernieuwde Audi SQ5 te hebben gereden, doe ik de aanname dat de X3 M50 net iets scherper stuurt.

Er is meer keuze voor wie dat allemaal jeukt en ook al géén zescilinder blieft, maar best wil stekkeren en naar een viercilinder luisteren. De GLC is wel prijzig, maar ook goed. En met Volvo zit je altijd veilig, ook als je ergens komt voorrijden.

Conclusie

Bij BMW houden ze van mensen die graag autorijden. Natuurlijk is een M340i sneller en lichtvoetiger dan een BMW X3 M50, maar het gezin, het oog en de rug willen ook wat. Het pleit dus echt voor BMW dat ze een lekker sturende SUV, pardon SAV, hebben weten te ontwikkelen. En ik snap dat je hart een X3 M50 wil, maar dat portemonnee en het milieu dicteren dat het de X3 30e xDrive wordt.