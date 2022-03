VW pompt 2 miljard in productie Tesla-killer met 700 km range

Ken je de Project Trinity nog? Volkswagen is bloedserieus met hun plannen om deze über-EV te bouwen.

We zijn best wel scheutig met de term ‘Tesla-killer’, maar op een Volkswagen is deze tot op heden nog niet van toepassing geweest. Volkswagen concurreert zeker wel met Tesla, maar om een ID.4 als Tesla-killer te bestempelen gaat wat ver.

Volkswagen zit echter te broeden op een elektrische auto die echt toonaangevend moet zijn. Dat wisten we begin vorig jaar al, toen Volkswagen CEO Brandstätter de mysterieuze ‘Project Trinity’ aankondigde via LinkedIn. Deze auto zou het elektrische vlaggenschip van Volkswagen moeten worden.

Volkswagen heeft dit plan nog niet laten varen. Integendeel: ze laten nu weten dat ze €2 miljard investeren om de productie van dit model op touw te zetten. Met dit geld gaan ze onder meer een gloednieuwe fabriek uit de grond stampen in Wolfsburg.

De Volkswagen Trinity moet een ‘state of the art’-auto worden, met een range van meer dan 700 km. Daarnaast moet de auto veel sneller kunnen laden dan de huidige modellen. Ook moet de Trinity klaar zijn voor autonoom rijden op niveau 4.

De auto komt op een compleet nieuw platform te staan, genaamd het SSP-platform. De Trinity zal de eerste auto zijn op dit schaalbare platform, maar er zullen er ongetwijfeld vele volgen. Qua vorm wordt de Trinity trouwens ook iets bijzonders: de eerste teasers beloven iets breeds en laags.

De auto zelf moet revolutionair worden, maar met de productie willen de Duitsers eveneens bakens verzetten. De Trinity moet onder de streep CO 2 -neutraal zijn. Ook willen ze de Duitse efficiënte naar een hoger plan tillen. Ze gaan het á la Tesla helemaal anders aan pakken, wat moet resulteren in een productietijd van niet meer dan 10 uur per auto.

Grote plannen dus, maar het gaat nog wel even duren voordat die daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Als het überhaupt gaat lukken allemaal. De planning is nu dat de Trinity in 2026 van de band zal rollen in de nieuwe fabriek van Volkswagen.