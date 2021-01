Volkswagen komt met 'revolutionaire' über-EV - Autoblog.nl

Als je de huidige EV’s te hoog vindt, moet je nog even wachten op deze ‘Trinity’ van Volkswagen.

Volkswagen heeft met de ID.3 de EV-markt al aardig op kunnen schudden. Ook de ID.4 heeft inmiddels de arena betreden. Dit is echter nog maar het begin van het elektrische modellenoffensief van Volkswagen. Er zitten ook nog productievarianten van hippe concept cars als de ID.VIZZION, ID.ROOMZZ en ID.BUZZ AAN TE KOMEN aan te komen.

Vlaggenschip

Volkswagen kijkt intussen al iets verder vooruit. Wat blijkt? Ze hebben een heus elektrisch vlaggenschip in de pijplijn zitten. Als we CEO Ralf Brandstätter moeten geloven wordt dit een revolutionair model. Volkswagen gaat het namelijk op diverse vlakken anders aanpakken met deze EV.

Plat

De über-EV van Volkswagen – die vooralsnog Project Trinity heet – zal om te beginnen een bijzonder ontwerp krijgen. Afgaande op het teaserplaatje wordt het een soort grote platte hatchback met een korte neus. De vorm heeft wel wat weg van het elektrische vlaggenschip van Mercedes, de EQS. Het lijkt ons nog wat vroeg, maar Brandstätter noemt het nu al een iconisch ontwerp.

Platform

Belangrijker nog dan het ontwerp: de auto komt op een nieuwe architectuur te staan. De ID.3, ID.4 en ook de nog niet onthulde ID-modellen staan allemaal op het MEB-platform. Met de Project Trinity gaat Volkswagen dus een nieuw elektrische platform introduceren. Dit verklaart ook meteen waarom de auto een stuk lager is dan alle ID-modellen die we tot nu toe voorgeschoteld kregen.

Democratiseren

Zoals het een high-tech vlaggenschip betaamt is autonoom rijden een belangrijk thema. De Trinity – zo zullen we de auto gemakshalve even noemen – zal op niveau 2 autonoom kunnen rijden. Dat is nu niet direct indrukwekkend, maar Volkswagen zegt erbij dat de auto ook klaar zal zijn voor niveau 4. De Duitsers zeggen dat ze met dit model autonoom rijden gaan democratiseren. Dat is nogal een boude uitspraak aangezien Tesla daar al veel verder mee is en de Trinity niet veel lager gepositioneerd lijkt te worden.

Productie

Tot slot zal de Trinity ook op een andere manier geproduceerd worden. Wat dat precies moet betekenen verklapt Volkswagen nog niet. Ze zeggen alleen dat de auto op een buitengewoon efficiënte en kostenbesparende manier gebouwd zal worden.

Audi

Dit verhaal kan je bekend voorkomen. Vorig jaar liet Audi namelijk ook al weten met een elektrische vlaggenschip bezig te zijn, onder de naam Project Artemis. Het zou dus kunnen dat het om zustermodellen gaat. De Project Artemis staat voor 2024 op de planning. De Project Trinity hoeven we daarom de komende 3 á 4 jaar nog niet te verwachten. We zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat we kunnen zien of de Trinity echt zo revolutionair is als Volkswagen belooft.