Deze 9 sportieve vierzits cabrio’s zijn eigenlijk dramatisch

Mogen we dat zeggen? Ja dat mogen wij zeggen. Want deze 9 sportieve vierzits cabrio’s zijn echt minder goed dan de som der delen.

Afgelopen vrijdag kwam er een bijzondere auto voorbij dankzij Autobloglezer Adriaan. Hij wees ons op deze echte M3 met 330Ci-motor. Een hele obscure auto met een bijzonder verhaal. Ondanks dat het niet is wat je wenst (een echte M3 met het originele M3-blok), konden wij ons niet aan de indruk onttrekken: is dit niet gewoon de betere auto op deze wijze?

Want als precisie-instrument is een cabriolet vaak minder geschikt. Zie het als Tinder voor 50-plussers. Het is allemaal veel zwaarder en losser. Dus in dynamisch opzicht win je niet veel, maar qua comfort vaak juist wel. Dus vaak zijn het geen betere auto’s. Integendeel.

Ze kosten een hoop, maar uiteindelijk is de combinatie niet heel erg denderend. Sterker nog, in sommige situaties zijn de sportieve vierzits cabrio’s vrij hopeloos. Dit zijn er 9:

Volkswagen R Cabriolet (Typ 5K)

2013 – 2015

Wat was het?

Het topmodel van de Golf-reeks. Een combinatie van Scirocco en Golf R modellen.

Ondanks dat de Golf VII al uit was, bracht VW nieuwe uitvoeringen uit van de Golf VI Cabrio. De Golf R lijkt in technische zin meer op de Scirocco R, gezien diens motor met 265 pk en enkel voorwielaandrijving.

Wat ging er mis met deze sportieve vierzits cabrio?

De Golf R Cabriolet had absoluut niet het lichtvoetige rijgedrag van de Scirocco R of diens grip. Het was zeker geen slechte auto, maar je merkte aan alles dat het zoveel beter kon. Het probleem is dat je dan niet een Golf Cabrio als uitgangspunt moet nemen. Ten opzichte van de Golf GTI Cabrio voegde de Golf R Cabrio niets toe. En laten we eerlijk zijn, ook de Golf GTI Cabriolet zou in dit lijstje mogen staan.

Welke versie moet ik dan hebben?

Het klinkt gek, maar ga voor een luxe diesel met DSG. Lekker veel koppel onderin, een laag verbruik . Een Golf Cabrio is voor zijn soort een rationele auto dus daar past een rationele aandrijflijn bij.

Saab 9-3 Viggen Cabriolet

1999 – 2000

Wat was het?

Misschien wel de meest misplaatste combinatie qua motor-chassis en de meest verschrikkelijke auto ooit gebouwd. En daardoor briljant. De Saab 9-3 Viggen Cabriolet was niet zozeer de duurste 9-3 die je destijds kon kopen, maar de duurste Saab!

Wat ging er mis met deze sportieve vierzits cabrio?

Het was een combinatie van de 2.3 HOT motor uit de 9-5 Aero. Deze viercilinder was goed voor 225 pk en 342 Nm (later zelfs nog iets meer). Met name dat koppel was te veel voor het chassis. Deze rijdende pannacotta was onverslaanbaar op de tussensprint (een 996 kun je gewoon bijhouden), maar verder was het een eng apparaat.

Welke versie moet ik dan hebben?

Simpel, gewoon een vroege 2.0t met automaat. Dat blok met 154 pk is een absolute heerlijkheid. Meer vermogen heb je simpelweg niet nodig in deze auto.

Ford Mustang Shelby GT500 (S-197)

2014 – 2015

Wat was het?

Een budget retro-muscle car met open dak én een krankzinnige hoeveelheid vermogen

Wat ging er mis met deze sportieve vierzits cabrio?

Het was veel te veel van het goede, ook al heb je een laag verwachtingspatroon. Een Mustang Cabrio hoort een beetje ‘crappy’ te zijn. Je wilt een fraaie koets en dikke V8, maar geen hoge kosten. Dus trilt, tordeert en beweegt de koets van de Mustang Cabrio als een malle. Maar de 5.4 V8 van Ford met 650 pk was enorme overkill. Je kon er werkelijk helemaal niets mee, mede dankzij de starre achteras.

Welke versie moet ik dan nemen?

Stiekem zijn de zescilinders van deze generatie niet eens zo slecht. Met name de Coyote V6 met 307 pk is krachtig, soepel en klinkt daarbij uit de kunst. Maar gewoon een V8 GT met eventueel een leuke aankleding is hoe je zo’n S-197 generatie Mustang moet willen hebben.

Jaguar XK-RS Cabrio (X150)

2011 – 2014

Wat was het?

De Cabrio-versie van de XK-RS Coupé. Dus een XK-R met extra veel vermogen, extra strak chassis en meer visuele presence.

Wat ging er mis met deze sportieve vierzits cabrio?

Eigenlijk ging het al met de XK-RS mis. De reguliere XKR bood een geweldige compromis tussen sportiviteit en comfort. Bij de XK-RS kwam er slechts een klein beetje ‘sport’ bij, terwijl het comfort er in rap tempo op achteruit ging. Ook het twijfelachtige uiterlijk paste niet bij de grandeur die een Jaguar hoort te hebben.

Welke versie moet ik dan hebben?

De gewone XKR Cabrio is meer dan voldoende. Sterker nog, ook een gewone XK is meer dan voldoende en ziet er nog wat stijlvoller uit. Of probeer zo’n fraaie XK66 uit Duitsland op te pikken;

Audi RS4 Cabriolet (8H)

2006 – 2008

Wat was het?

Een RS4, maar dan met een open dak. In principe een heerlijk obscure youngtimer en destijds de duurste RS4.

Wat ging er mis met deze sportieve vierzits cabrio?

Oh, te veel om op te noemen. De RS4 Sedan was een geweldig rijdende auto, bijzonder on-Audi qua handling en sturen. Maar bij de Cabrio ging dat verloren. De Cabrio was ook nog eens flink zwaarder, terwijl die V8 amper 370 pk kon produceren. Daarbij moest je de motor ook nog eens flink op toeren houden om de gang erin te houden. Niet een gelukkige combinatie.

Welke versie moest ik dan hebben?

Gek genoeg de 3.0 TDI quattro. Dan heb je de ultieme vierzits cabrio voor elke dag van het jaar. Of je gaat voor de pre-facelift S4, die ziet er veel fraaier uit. Of gewoon een V6 met automaat.

BMW M6 Cabriolet (E64)

2006 – 2010

Wat was het?

Alle paradepaardjes van BMW in een peperduur en smakeloos pakket. Een V10 met SMG-transmissie, achterwielaandrijving en zware koets.

Wat ging er mis met deze sportieve vierzits cabrio?

Het was een geweldige mismatch qua motor-bak-koetswerk-chassis. Het geheel reed op zich niet slecht, maar je kon er niet zo mee lekker boenderen als met een M5. En om te cruisen waren er ook betere 6 Series. De V10 was een vloek en een zegen. Je hoort ‘m namelijk geweldig goed in een cabrio en alleen dat is al een reden om er eentje te kopen. Maar vanwege het hoge gewicht en lage koppel was het verbrui desastreus. Tijdens de rijtest met de M6 Cabrio kon wouter met moeite een verbruik van 1 op 3 halen.

Welke versie moet ik dan hebben?

Simpel, de 630i met zes-in-lijn was een geweldige motor voor de betere toerritten. De V8 met echte automaat paste ook veel beter bij het concept van de auto. Zelfs de 635d Cabrio (ja, die was er ook) was een betere combinatie. Zolang je maar geen M nam.

Bentley Continental GT Supersports

2017 – 2018

Wat was het?

Simpel: de duurste, snelste en meest prestigieuze Continental, maar dan met het dak open. Zo’n pizza met alles erop.

Wat ging er mis met deze sportieve vierzits cabrio?

Dat ze bij Bentley dachten dat het zin heeft. Dat je het kan doen, wil nog niet zeggen dat je het moet doen. In 2012 was er een Supersports en in 2017 keerde deze terug. Het is een cabrio met 710 pk en ‘lichtgewicht’ features. Toch weegt ie meer dan Alfa 159. Als sportieve auto was het geen porum en om te toeren was ‘ie te nerveus en hard. Stiekem is het wel een enorm machtig apparaat, overigens. Maar dat gaan we niet toegeven, natuurlijk.

Welke versie moet ik dan hebben?

Simpel, de minst krachtige V8 is alsnog erg krachtig en past qua karakter uitstekend bij de Continental GT Convertible.

Peugeot 307 CC Cabrio 180

2003 – 2005

Wat is het?

Misschien wel de slechtste auto OOIT gebouwd. Het succes van de de 206 CC kreeg hiermee een gevolg. De duurste versie had de motor uit de 206 RC.

Wat ging er mis met deze sportieve vierzits cabrio?

De motor van deze Peugeot paste totaal niet bij de zware 307. De 2.0 (J4S) met variabele kleptiming had onderin te weinig koppel en voor een beetje vermogen moest je het blokje uitwringen. Daarbij was de koets te slap, het gewicht te hoog en de bouwkwaliteit te belabberd. Daarbij was het ook nog eens de duurste 307 die je kon krijgen.

Welke versie moet ik dan hebben?

Gewoon de normale 2.0, die voelt gek genoeg vlotter aan als je normaal rijdt. Op zich was de 2.0 HDiF ook prima. Maar niet die topmotorisering.

Kortom, het is nog best lastig om een goede sportieve vierzits cabriolet te produceren. De combinatie is net zo handig als Wesley Snipes als offIcier bij het FIOD. Je kan het proberen, maar van te voren voel je al aan je water aan dat het eindresultaat niet best gaat worden. Uiteraard zijn er nog zat voorbeelden te verzinnen. Die mag je uiteraard vermelden in de comments!

