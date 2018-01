Volkswagen schenkt bijna 200 miljoen aan getroffen klanten

Compensatie.

Het laatste woord is ook in 2018 nog niet gesproken over het dieselschandaal. Nog steeds zit Volkswagen gevangen in rechtszaken die gaande zijn. Het merk heeft immers auto’s over de hele wereld rijden.

Deze schikking heeft betrekking op Canadese eigenaren van een getroffen Volkswagen, Audi of Porsche-product. Het concern gaat in totaal 290,5 miljoen Canadese dollar uitkeren aan mensen die een sjoemelauto hebben of hadden. Dat komt neer op omgerekend zo’n 191 miljoen euro. Het bedrag zal worden verdeeld onder 20.000 eigenaren. Daarnaast moet het autoconcern 2,5 miljoen Canadese dollar aan boetes betalen.

“Dit is een belangrijke mijlpaal in het verbeteren van de situatie voor al onze klanten met getroffen auto’s in Canada”, aldus Daniel Weissland. Hij is topman bij Volkswagen Group Canada. De grootste klappen vallen voor Volkswagen in Noord-Amerika. Tot nu toe heeft het autoconcern in het continent voor meer dan 25 miljard Amerikaanse dollar geschikt. Tot nu toe is dat nog ‘binnen de perken’. Volkswagen had namelijk 30 miljard apart gelegd voor alle kosten omtrent het schandaal. (via Reuters)