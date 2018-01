Autoblog lease-advies: familie hatchback voor € 25.000

Een dikke B-segmenter zoals de Polo, of een instap C-segmenter. Wat is wijsheid? Team Autoblog zoekt het voor je uit!

Het is een fenomeen wat we vaker tegenkomen. De kleine auto’s groeien dermate dat ze tegen een segment hoger aan schurken. Daardoor is er ruimte onder dat model. Sommige modelgeneraties maken een vrij grote stap waardoor er twijfel kan gaan ontstaan. Dat heeft heeft AutoBlog-lezer Darron ondervonden. Op dit moment rijdt Darron in een Renault Clio. In principe een goede auto en deze voldoet precies aan de eisen, maar het gezin van Darron is aan het groeien van twee naar drie deelnemers.

Tegelijkertijd mag Darron ook een nieuwe auto van de zaak uitzoeken. Het nuttige kan dus met het aangename worden gecombineerd. Omdat de huishouding met de helft gaat groeien, is Darron aan het kijken naar een auto die een stukje volwassener is dan de Renault Clio. Dan rest de vraag: moet je gaan voor een ruime en serieuze B-segmenter of heeft het ook zin om te kijken wat je voor het geld kunt krijgen als je een stapje hoger gaat shoppen? Dat is wat wij vandaag met het AutoBlog advies gaan doen. Zelf heeft Darron al wat vooronderzoek gedaan. De Volkswagen Polo is mogelijk met de 1.0 TSI motor in Highline uitvoering plus een hele lading aan opties. Aan de andere kant valt een Opel Astra ook in het budget. Wat zouden wij Darron adviseren? Uiteraard heeft Darron de tabel ingevuld. Deze kwam er als volgt uit te zien:

Huidige /vorige auto's: vw up + renault clio Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 25.000 (€ 500 per maand) Jaarkilometrage: 30.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Werk + nieuwe leaseauto Gezinssamenstelling: Partner & kind Voorkeursmerken /modellen: vw polo + opel astra No-go modellen / merken: Geen

Bij alle auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 35.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs is fiscale prijs, incl. BTW en BPM.

Fiat Tipo 1.4 T-Jet 120 Business Lusso (357)

€ 25.285

€ 480 p.m.

De Fiat Tipo is typisch zo’n auto die erg gunstig uitkomt als ruimte, uitrusting en prijs belangrijk is. De auto is duidelijk gepositioneerd aan de onderkant van het segment. Dat is overigens geen schande. Ondanks dat de Tipo niet zo strak stuurt als een Focus, of zo comfortabel is als een Golf heb je niet het idee te kort te komen. Daar is deze uitvoering debet aan. De 1.4 T-Jet motor zorgt voor uiterst aangename prestaties; dit is gewoon een vlotte auto. Daarbij valt de Business Lusso uitvoering in het budget. Dus je hebt de grote motor, de rijke uitrusting, smakelijk exterieur en voldoende ruimte. Met die kwaliteiten in het achterhoofd in combinatie met de aangename (lease)-prijs vergeef je de auto zijn tekortkomingen op het gebied van verfijning.

Seat Leon 1.4 TSI Style Business (5F)

€ 26.710

€ 510 p.m.

Eigenlijk een beetje hetzelfde geval als met de Fiat. De Seat Leon is een voordelige variant van de Volkswagen Golf. Je krijgt overigens wel dezelfde motor en onderstel, maar het onderstel is van een veel hoger niveau dan dat van de Fiat. De Seat Leon (rijtest) is rustiger, beter gedempt, aangenamer geveerd en strakker in de bochten. Groot nadeel is het flauwe interieur. Niet dat het slecht is, alles zit daar waar je het zou verwachten. Het komt alleen zo saai over, zonder dat je de mooie materialen van een VW hebt. Onderhuids zijn items als navigatie, airco en audio gewoon van VAG, dus je krijgt niet daadwerkelijk andere techniek. Zelfs de configurator is exact gelijk. Waarom dan toch voor de Leon kiezen? In het budget valt dan de potige 1.4 TSI in combinatie met een redelijk complete uitrusting. Opties zijn ook nog eens zeer betaalbaar.

Renault Megane TCe 130 Limited

€ 24.540

€ 450 p.m.

De Megane (rijtest) is een typisch Franse auto en dat is een compliment. Alles gaat soepel. Het motortje trekt niet de straatstenen uit de grond, maar is wel heerlijk smeuïg in de omgang. Het onderstel is niet straf, alles wordt keurig geabsorbeerd, maar de auto is absoluut niet deinerig. In Limited-uitvoering zitten de meeste items er standaard op. Het interieur is niet verkeerd, maar zeker niet de top van zijn klasse. Het centrale scherm is aardig bedacht, echter niet van Volvo- of Tesla niveau. Toegegeven, dat is de prijs ook niet. Op wat ergonomische missers na is het een prima totaalplaatje. Standaard vijf deuren is jammer voor de liefhebber, maar voor de aanstaande huisvader een zegen!

Opel Astra 1.4 Turbo Business Plus (K)

€ 23.824

€ 470 p.m.

Met de huidige generatie Astra is Opel weer terug waar ze horen te zijn. Geen faux-premium inspanningen en beloftes, maar gewoon een goede auto voor een goede prijs. Nu moeten we er wel eerlijk bij zeggen dat het interieur bij de vorige versie luxer aanvoelde. Daar staat tegenover dat de Astra nu een stuk lichter is dan voorheen. Dus je hebt betere prestaties, een aangenamer verbruik, lagere kosten voor onderhoud en dergelijke. Dit resulteert toch in een buitengewoon scherpe leaseprijs. Ook in de Astra (rijtest) heb je de beschikking over een best wel pittige 1.4 turbomotor en de uitrusting is ook meer dan voldoende. Nadelen zijn er niet heel erg veel: de styling is een beetje generiek, er is een vrij grote dode hoek door de A-stijl en het touchscreen voor de navigatie is niet logisch geplaatst.

Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline

€ 21.355

€ 420 p.m.

Dit is die andere auto waar Darron aan denkt. Een verkeerde gedachtegang is het absoluut niet. De Polo (rijtest) is volwassener en ruimer dan ooit. Het interieur is weliswaar niet even ruim als de hier genoemde compacte middenklassers, maar qua sfeer, afwerking en materiaalgebruik is de Polo minimaal op hetzelfde niveau. Eigenlijk zelfs iets hoger. Qua ruimte legt de Polo het wel af. In lengte en kofferbak scheelt het nog niet eens zo gek veel, het is de breedte die opvalt. Je zit wat dichter op elkaar. Ook merk je in het interieur dat je net wat centimeters minder hebt in de lengte, breedte en hoogte. Alles bij elkaar scheelt het toch wel. De uitrusting van de Highline is redelijk voor elkaar en met opties kun je nog altijd binnen het budget blijven. Houd er wel rekening mee dat de auto voorzien is van een driecilinder motor. Je hebt minder vermogen en koppel tot je beschikking. Dat is niet het ergste, het is voornamelijk de rust in het interieur die beduidend minder is. Maar storend is het geenszins: even een proefritje maken om het zelf te ervaren en oordelen.

Hyundai i30 1.0 T-GDI Premium (PD)

€ 26.497

€ 485 p.m.

We zijn helemaal in ‘Hosanna’-sferen als het gaat om de Hyundai i30 N (rijtest). Een uiterst potente, capabele en betaalbare GTI. Daardoor zou je bijna het basismodel over het hoofd kunnen zien. Hyundai heeft sinds de eerste i30 echt enorme stappen gemaakt. Zowel op het gebied van rij-eigenschappen, comfort, verbruik, afschrijving, betrouwbaarheid en uitrusting is het een prima auto. Dit uit zich ook in de behoorlijk scherpe leaseprijzen. Dat is vroeger wel eens anders geweest. Qua sfeer doet de i30 nog het meest denken aan de Opel Astra. Ironisch genoeg zijn beide auto’s in dezelfde stad (Rüsselsheim) ontworpen en ontwikkeld. In het budget kun je kiezen uit een 1.0T in ‘Premium’-uitvoering. Dan zitten alle opties er wel zo’n beetje op.

Mazda 3 Skylease 120 (BM)

€ 24.800

€ 500 p.m.

De lieveling van sommige Autoblog reageerders. Deze Japanse equivalent van de Alfa Romeo 147 is erg populair. Dat is op zich vrij begrijpelijk, want de auto heeft een paar punten die de sportievere automobilist aanspreken. De besturing is vrij direct, de motor is atmosferisch, het lijnenspel is bijna ‘sexy’ te noemen en het interieur is best aantrekkelijk. In het budget is een Skylease met 2.0 motor mogelijk. Die 2.0 herinnert je wel aan hoe motoren vroeger waren: onderin weinig power en bovenin gebeurde er ook weinig. Het is wel een beschaafde motor, maar echt inspirerend is de viercilinder geenszins. De Skylease is behoorlijk compleet, maar de leaseprijs is relatief hoog. Kortom: een uitstekende auto voor de liefhebber, maar het is geen hogere wiskunde om uit te rekenen waarom de auto niet op elke straathoek te vinden is, maar wel bij de Koenigsegg-fabriek.

YOLO: MINI Cooper 5 door (F56)

€ 24.765

€ 465 p.m.

Het heet even geduurd voordat we de Yolo bedacht hadden. Natuurlijk is het leuk om te zeggen: voor 25 mille heb je ook een C63 AMG (aankoopadvies) en dat klopt ook, maar alleen de aanschafprijs van een bedenkelijk exemplaar komt overeen. De rest staat op een compleet ander niveau. Wat is dan de leukste auto in het leasebudget? Dat is nog altijd de MINI (rijtest). In het budget kun je kiezen uit een One met enkele opties of een kale Cooper. Het is nog altijd een praktische auto, nu het mogelijk is om een vijfdeurs uitvoering te selecteren. In vergelijking met de andere auto’s is de MINI Cooper vrij kaal en behoorlijk krap, bekijk deze video om te zien hoe de vijfdeurs MINI zich verhoudt tot de Peugeot 308. Per generatie verliest de MINI wat van zijn sportieve haren, maar het blijft nog altijd de leukste auto in zijn prijsklasse. Zowel om te rijden om als te zien. Ook je vrouw zal het geweldig vinden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!