Tuner geeft de BMW M4 een geslaagde facelift!

Degene die verantwoordelijk is voor de nieuwe neus is nota bene een ex-Mercedes designer.

Vergeleken met een BMW iX en XM zijn de M3 en M4 ware schoonheden, maar de neus is nog steeds een beetje moeilijk. Het went… maar er zijn gewoon mooiere oplossingen te bedenken. Het goede nieuws is: er is nu een mooiere oplossing en die kun je ook daadwerkelijk bestellen.

Dat hebben we te danken aan tuner ADRO. Ze maakten ons anderhalve week geleden al lekker met schetsen en een kleimodel, maar nu kunnen we het eindresultaat zien. De tuner onthult hun onofficiële facelift van de BMW M4.

ADRO heeft het onmogelijke gepresteerd: de nieren zijn nog steeds heel groot en opvallend, maar ze zien er toch een stuk beter uit. Door de nieren platter en breder te maken ziet de M4 er opeens niet meer uit als een Angry Pig.

Before After

Saillant detail: de hoofdontwerper van ADRO, Davis Lee, komt bij Mercedes vandaan. Daar tekende hij de imposante Vision Mercedes-Maybach 6. BMW had er dus goed aan gedaan om hem bij Mercedes weg te kapen, zo blijkt.

ADRO blijft een tuner, dus ze laten het niet bij een facelift van de M4. Ze hebben ook een side skirts, een spoiler en een diffuser voor de BMW M3 en M4 in de aanbieding. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen: doe mij maar alleen de voorbumper. Doen ze niet moeilijk over.

De voorbumper kun je nu alvast pre-orderen bij ADRO. De vanafprijs is normaal 3.500 dollar en nu tijdelijk 3.100 dollar. Met de huidige dollarkoers hoeven we dit niet eens om te rekenen, lekker makkelijk. Je kunt dus voor een luttele 3 mille het ontwerp van je BMW M4 fixen. Dat klinkt als een prima deal.