Dikke diesel coupés – Top 10!

We nemen even een kijkje in de wondere wereld van de dikke diesel coupés op deze maandagavond.

Enkele weken geleden bespraken we een lijstje obscure diesel coupés. Daarbij bleek dat er nogal wat omissies waren. Mensen misten bepaalde auto’s. Dat klopt, we wilden toen de nadruk leggen op de rare combinaties. Maar er is ook nog zoiets als een categorie van dikke diesel coupés. Die komen vandaag aan bod!

Het is een categorie die erg zeldzaam was en is. Ze worden namelijk maar mondjesmaat aangeboden en de reden is vrij simpel: het is een enorm specifieke markt. Veel petrolheads die een coupé willen, vinden een benzinemotor veel fijner. Een dikke diesel kan, maar dan liever in een stationwagon of SUV, niet in een coupé.

Maar eigenlijk is deze categorie van dikke diesel coupés die van de ware Gran Turismo’s. Stijlvolle, comfortabele tweedeurs auto’s met een enorme zelfontbrander onder de kap, waardoor je echt lange afstanden kunt rijden (mits je diesel kunt vinden). Een roadtrip met een Aston Martin Vanquish of Ferrari GTC4Lusso kan natuurlijk prima, maar dan sta je om de 300 km met een slang BP Ultimate in de hand. Daarom kijken we naar deze specifieke categorie auto’s, gewoon omdat het kan en ze er binnenkort niet meer zullen zijn. Opdat wij niet vergeten!

Mercedes-Benz CLK270 CDI (C207)

2002 – 2005

Dit was een van de eerste echt dikke diesel coupés. De Mercedes-Benz CLK zag eruit als een tweedeurs E-Klasse, maar was onderhuids een C-Klasse. De prijs lag boven die van allebei. Zo dynamisch als een BMW 3 Serie was de auto niet.

Maar dat deerde niet, met deze auto wilde je lange stukken verslinden in korte tijd. Iets dat de auto ook uitstekend kon met de CLK. Bijzonder, standaard kreeg je een handbak! Later kwamen er dikke zescilinders bij, maar de CLK270 CDI was een van de eerste dikke.

Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm (939C)

2006 – 2011

Het klinkt raar, maar eigenlijk is dit de beste motor voor deze Italiaanse coupé. Een vijfcilinder powerhouse met bakken koppel. Van een Alfa Romeo verwacht je een kwikzilverige, toerenhongerige bochtenridder. De Brera is dat niet helemaal. Zo slecht als de pers destijds deed geloven is het zeker niet. De Brera met deze motor is een geweldige Gran Turismo.

Dankzij het enigszins gunstige verbruik (sowieso ten opzichte van de V6) kun je met kinderlijk gemak Europa door cruisen. In lange snelwegbochten zijn er weinig fijnere auto’s. Leuk weetje waar je niets aan hebt verder: helemaal aan het einde van de carrière kon je de motor ook krijgen met automaat en nóg later als 2.0 JTDm, met een 170 pk sterke viercilinder. Ook prima, maar die vijfcilinder klinkt beter. Neem wel een facelift model, die rijden prettiger, zijn lichter en roesten minder hard.

Renault Laguna dCi Initiale 3.0 V6 (X91)

2007 – 2012

Ja, Renault heeft ook ooit V6-diesels gehad! De eerste lichting in de Espace en Vel Satis was een intens slechte Isuzu-motor. Ja, falende Japanse techniek, terwijl de Renault-diesels veel betrouwbaarder bleken De motor in de Laguna heeft daar overigens niets mee te maken. Het is nog steeds een raadsel waarom Renault deze auto aanbood.

De auto concurreerde rechtstreeks met de dikke Duitse merken en deed minder ervoor onder dan de fanboys doen geloven. Dit waren echt goede auto’s. Ondanks dat het een geweldige occasion is, was de auto nieuw vast niet heel makkelijk te slijten, getuige het beperkte aanbod qua occasions.

BMW 635d Coupé (E63)

2008 – 2011

Misschien wel een van de eerste écht dikke diesel coupés is de BMW 635d. Deze zuinige BMW 6 Serie kwam in 2007 op de markt. Er waren een paar dingen heel bijzonder aan. Ten eerste de motor, een M57 biturbo diesel met 286 pk en 580 Nm. Daarmee was de 6 Serie zowel heel erg snel als relatief zuinig. Deze diesel was gewoon begrensd op 250 km/u. Heel veel is deze auto niet verkocht. Dat komt mede door de nieuwprijs van meer dan een ton, voor opties.

Als je zoveel geld gaat uitgeven, dan maakt het verbruik ook iets minder uit. In Zuid-Duitsland en Zwitserland verkochten ze wel goed, zeker voor de mensen die veel snelle kilometers willen maken in stijl. Laatste ding dat we willen zeggen over deze generatie 6 Serie, de uitvoering en kleur doen enorm veel voor de uistraling. In het grijs met vijfspaaks velgen is zo’n LCI een fraaie verschijning. Met M Sport spulletjes, tuningsonderdelen en dergelijke wordt het al snel fout.

Peugeot 407 Coupe GT 3.0 HDI

2009 – 2011

Peugeot was met de 406 Coupé HDI een van de eersten met een diesel coupé. De 2.2 HDiF met partikel-filter was een zeldzaam soepel lopende viercilinder, maar met 100 kW (136 pk) was ‘ie niet heel dik. Dat was de 407 Coupé wél. Deze opvolger van de 406 Coupé kon je met de 2.2 diesel krijgen, maar ook met de 2.7 met 207 pk.

Dat was echter het begin, want er is ook een GT met 3.0 HDI motor geweest, die 241 pk op de vooras afvuurde. In Nederland werd de 407 Coupé uit het gamma gehaald in 2009, maar toen kregen sommige markten nog deze lekker eigenwijze dikke diesel coupé

Alpina D4 BiTurbo Coupé (F32)

2014 – 2019

Alpina bouwt vaak de auto’s die BMW zelf niet maakt. De D4 is een 430d, maar dan met een aangepakte N57 ‘35d’-motor. Met een maximum vermogen van 350 pk en maximumkoppel van 700 Nm zijn het absolute beukers. De meeste motoren kwamen terecht in de D5 en XD3, maar je kon ‘m ook in de BMW 4 Serie krijgen.

Dat was dan ook de snelste variant. Vierwielaandrijving was in principe standaard, maar als je wilde kon je ‘m ook krijgen met premium achterwielaandrijving en een Drexler-sperdifferentieel.

Audi S5 Coupé TDI (8W6)

2019 – heden

Soms is het lastig om de mensen bij Volkswagen te doorgronden. Het concern omarmde dieseltechnologie ten faveure van elektrificatie. Totdat het hele dieselgate-schandaal daar een einde maakte. Maar toen! Toen lanceerde Audi even een hele lading dikke diesels: de S4, S5, S6 en S7 kregen allemaal dezelfde biturbo-diesel met 349 pk en 700 Nm onder de kap. Ondanks dat deze motor het beste tot zijn recht komt in de S4 Avant, is de S5 TDI nog bijzonderder.

Een sportieve coupé met een monsterlijk koppel. In principe doet deze auto wat de Brera pretendeert te zijn, minus de stijl. Audi was bij deze generatie (en dan met name de facelift) iets te ver doorgeschoten met tierlantijntjes. Oh ja, er is geen draaiknop meer voor de MMI. Zo’n dieselschandaal moet ergens van bekostigd worden. Desalniettemin een raszuivere beuker, zoals Uli zou zeggen. Niet meer in Nederland leverbaar.

Mercedes E400d 4Matic Coupé (C238)

2017 – heden

Er zijn niet veel E-segment coupés op het moment. De E-Klasse is wat dat betreft een vrij unieke aanbieding. Het is sowieso een bijzonder apparaat. Een grote vierzits coupé met 3.0 zescilinder lijnmotor. In dit geval is deze standaard uitgerust met vierwielaandrijving. Gezien het vermogen (340 pk) en koppel (700 Nm) ook niet heel onverstandig. Anders rijd je overal met een spinnend binnenwiel weg.

Ondanks dat de diesel absoluut niet meer kan anno 2022, moet die wel een magistrale auto zijn met een enorme range, bizarre tussenacceleraties en een heel acceptabel verbruik. Wat ook gaaf is, is dat Mercedes de focus vol op comfort heeft gelegd. Geen faux-sportieve aspiraties, maar een enorm soepele toermachine.

BMW 840d (G15)

2018 – heden

In principe is de BMW 8 Serie ook een E-segment coupé. De basis is de BMW 5 Serie en dat is gewoon een E-segment auto. Echter, BMW heeft de 8 Serie iets hoger in de markt gezet, zoals dat zo mooi heet. De 8 Serie is een stukje breder dan de E-Klasse en het interieur is wel ‘Next-level’.

Jammer dat een M-Sportpakket standaard is, dat verstoort het lijnenspel nogal van de auto. Als je 130 mille hebt, kun je nu naar de BMW-dealer lopen en er eentje kopen. 0-100 km/u in 4,8 seconden, top van 250 en een verbruik van 1 op 15,4. Een ware Gran Turismo en een heerlijke dikke diesel coupé!

Bonus: Audi R8 V12 TDI

2008

Eigenlijk is het best vreemd dat nog niet zo lang geleden het complete Volkswagen Concern volop de diesel promootte. Het hoogtepunt moest deze Audi R8 V12 TDI worden. Ja, een R8 met een twaalfcilinder diesel. De logica erachter was dat de Le Mans auto’s rond die periode ook met die milieuvriendelijke twaalfpitters ging rijden.

Die motor in een R8 moest dan een directe link zijn tussen circuit en straat. De auto zou er nooit komen vanwege een heel erg simpele reden: ze kregen de koeling niet voor elkaar. Een V12 biturbo genereert enorm veel warmte, terwijl er relatief weinig rijwind binnenkomt (de R8 heeft zijn motor in het midden).

EXTRA Bonus: Oldsmobile Toronado Diesel!

1979 – 1985

Ja, dit is geen grap. Amerikanen waren eerder met diesel-coupés aan het oefenen dan de Europeanen. We pakken de Oldsmobile Toronado, omdat het Oldsmobile was dat deze motoren ontwikkelde, maar er waren meer dikke diesel coupés van General Motors. Het idee was eigenlijk best begrijpelijk. Amerikaanse auto’s waren destijds echt extreem dorstig en traag. Waarom dan geen iets zuinigere trage auto?

Oldsmobile verkocht meer dan 300.000 V8-diesels, waaronder in de Toronado Coupé. De motoren bleken echter zeer onbetrouwbaar. Naast een dikke 5.7 ‘LF9’ was er ook heel even een kleine 4.3 LF7 V8. Ook die was niet betrouwbaar. Qua power stelde het ook niets voor, want ze vergaten een turbo te monteren, waardoor de meesten zo’n 105-120 pk onder de kap hadden. De onbetrouwbaarheid zat ‘m in het feit dat het eigenlijk een benzinemotor was die ze hadden omgebouwd.

