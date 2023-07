Post Malone steelt beelden van YouTuber CarsWithLuke

Zonder credit te geven. Goede zaak.

Automotive filmpjes maken om er je brood mee te verdienen. We kunnen erover meepraten. Wat we niet kunnen is zeggen dat @wouter als achtergrond wordt gebruikt bij een concert van Taylor Swift, maar dat zou er verdorie wel heel goed bij passen. Dus ze mag altijd bellen.

Zoiets soortgelijks overkwam de in Zwitserland actieve YouTuber CarsWithLuke wel. Door hem gemaakte videobeelden van een Porsche 992 GT3 zijn schaamteloos geript en gebruikt Post Malone als decor voor zijn huidige wereldtour. CarsWithLuke heeft 300.000 abonnees en staat bekend om zijn cinematografische beelden van de Zwitserse Alpen in combinatie met vette auto’s. De originele video kun je hieronder bekijken.

De YouTuber heeft geen geld gekregen voor het gebruik van de footage door Post Malone voor en zelfs geen credit. Sterker nog, terwijl de tour al maanden aan de gang is kwam Luke er pas gisteren achter aan de hand van een tip.

Eerst dacht de YouTuber dat dit eenmalig was, later kreeg hij meerdere berichten van concertgangers die overal ter wereld inderdaad diezelfde achtergrond hebben gezien.

In de originele YouTube video is een Porsche 992 GT3 Touring te zien in nachtelijke omstandigheden. Het filmpje zit vol toffe beelden. Dat dacht het team van Post Malone ook en daardoor wordt het beeld gebruikt als onderdeel van de achtergrond op het podium.

Prima met toestemming en dat de maker hier royalties voor krijgt. Niet oké om zomaar te pikken. Mocht CarsWithLuke hier een zaak van maken, en dat gaat hij ongetwijfeld doen, dan kan hij hier mogelijk nog een leuk financieel slaatje uit slaan.

Nu heeft de YouTuber met onder andere een Porsche 911 GT3 al beschikking tot leuk autospul. Maar het is z’n goed recht hier achteraan te gaan zodat hij straks van de opbrengst wat leuks voor zichzelf kan kopen. Upgrade naar een GT3 RS misschien?