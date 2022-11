Leaserijders rejoice: Volkswagen ID.3 komt ook als cross-over

Volkswagen moet wel heel raar doen als een compacte elektrische cross-over niet enorm gaat scoren.

Hatchbacks zijn passé, tegenwoordig moet je natuurlijk een compacte cross-over hebben als autofabrikant. Toch koos Volkswagen ervoor om van hun eerste ID-model een traditionele hatchback te maken.

Daar gaan ze het echter niet bij laten: er komt alsnog een cross-over op basis van de ID.3. Dit nieuws komt van Thomas Schäfer, die inmiddels alweer 100 dagen de scepter zwaait over Volkswagen als COO.

In de komende vier jaar mogen we tien nieuwe modellen van Volkswagen verwelkomen, waaronder dus de ID.3 cross-over. Dit wordt geen opgehoogde ID.3 á la de CrossGolf (kennen we die nog?), maar een model met een eigen look.

Voordat de ID.3 cross-over ten tonele verschijnt, staat er eerst nog iets anders op de planning: een facelift van de ID.3. Die komt volgend jaar al. Dat lijkt misschien snel, maar tegen die tijd is de ID.3 alweer vier jaar op de markt.

Volgens Schäfer zal de facelift van de ID.3 een “merkbare stap voorwaarts zijn op het gebied van kwaliteit, materialen en stabiliteit van de systemen.” Daarmee lijkt hij zelf toe te geven dat er ruimte voor verbetering was op dit gebied.

De ID.3 cross-over zal niet de enige compacte cross-over zijn in de ID-range. Het langverwachte betaalbare model onder de ID.3 komt er ook als cross-over. Als Volkswagen geen steken laat vallen zullen dit ongetwijfeld auto’s zijn die we nog heel veel gaan zien in Nederland.

Via: AutoExpress