Er komt nóóit meer een nieuwe Golf met verbrandingsmotor

Dat betekent dus ook dat er nooit meer een echte Golf GTI of Golf R komt.

Als er één auto een vaste waarde is in autoland, dan is het wel de Volkswagen Golf. Dit model draait al mee sinds 1974. Dat niet alleen, in al die jaren heeft Volkswagen nooit drastische wijzigingen doorgevoerd. Dat gaat echter veranderen.

Thomas Schäfer

De vraag ‘komt er een nieuwe Golf?’ is de laatste 50 jaar niet vaak gesteld, maar in de huidige tijden is niets meer vanzelfsprekend. Thomas Schäfer, sinds juli vorig jaar de grote baas bij Volkswagen, doet nu een boekje open over de toekomst van de Golf.

Geen nieuwe Golf met verbrandingsmotor

Dat er vroeg of laat weer een elektrische Golf komt wisten we al, maar Schäfer doet nu uit de doeken wat precies de plannen zijn. Om te beginnen wordt er géén nieuwe Golf met verbrandingsmotor ontwikkeld. De Golf 8 zal dus de geschiedenisboeken ingaan als de laatste Golf met een verbrandingsmotor.

Golf 8 facelift

Uiteraard trekt Volkswagen nog niet de stekker uit de Golf 8. Het is niet meer de extreme bestseller die het ooit was, maar er worden nog genoeg exemplaren verkocht. De Golf 8 krijgt volgend jaar dus nog een facelift om er weer even tegenaan te kunnen.

Uitzingen

Hoe lang de Golf 8 het vervolgens moet uitzingen is nog niet bekend. Dat zou wel eens heel lang kunnen zijn. Buiten Europa kan Volkswagen de auto nog tot in lengte van dagen verkopen. De Kever is uiteindelijk ook nog tot en met 2003 gebouwd in Brazilië.

Slag om de arm

Schäfer houdt overigens nog wel een slag om de arm. “Als de wereld tegen 2026 of 2027 heel anders ontwikkelt dan we verwachten kunnen we ook nog een compleet nieuwe generatie lanceren.” Dat staat alleen niet op de planning en hij verwacht ook niet dat dit gebeurt. Maar, zoals Sean Connery ons ooit leerde: zeg nooit nooit.

Elektrische Golf

Volkswagen zou natuurlijk gek zijn als ze de naam Golf laten vallen, dus dat gaan ze niet doen. Er komt nog wel een nieuwe Golf zónder verbrandingsmotor. Betekent dit dat ze de naam Golf op een willekeurige elektrische cross-over plakken? Nee, volgens Schäfer moet de auto wel Golf-genen hebben. Het model moet bijvoorbeeld een platter dak hebben dan de ID.3, aldus de Volkswagen CEO.

ID.2all

De productieversie van de ID.2all Concept lijkt een ideale kandidaat voor de naam Golf, omdat het design veel overeenkomsten vertoont. Dat gaat echter niet gebeuren. Schäfer zegt namelijk dat de elektrische Golf niet voor 2028 gaat komen, als ze het nieuwe SSP-platform lanceren. De ID.2 komt eerder al en staat op het MEB Entry-platform.

9 jaar

Dat betekent dat de nieuwe elektrische Golf op z’n vroegst 9 jaar na de Golf 8 geïntroduceerd wordt. Dat is voor Golf-begrippen een eeuwigheid. Misschien moeten we het zelfs een tijdje zonder Golf in de prijslijsten doen. Stel je voor…

Bron: Automobilwoche