Eerste blik en hete info over de Maserati Grecale!

We maken in beperkte vorm kennis met de Grecale, de nieuwste SUV van Maserati.

Een volbloed onthulling is het niet. Maar met foto’s en een video van het prototype, plus de nodige informatie, krijgen we alvast een goede voorstelling. Maserati omschrijft de nieuwe Grecale als een dagelijkse auto, waar je de kinderen mee naar school kan brengen. Volgens mij kan dat ook met de Levante, dus wat dat betreft niet het sterkste argument van het Italiaanse merk.

Voor het eerst zijn de maten van de SUV bekendgemaakt. De Maserati Grecale is 4,8 meter lang, 1,67 meter hoog en 2,16 meter breed. De SUV heeft een wielbasis van 2,9 meter. Een exotische achtcilinder zoals in de Levante, Ghibli of Quattroporte hoef je niet te verwachten in de Grecale. Er zit een burgerlijke 48V mild hybride viercilinder onder de kap, gekoppeld aan een 8-traps automaat. Maar, zeggen ze bij Maserati, wel met de typische sound van het merk. Juist ja. Het vermogen ligt op 300 pk en 450 Nm koppel. De Grecale sprint in 5,6 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid ligt op 240 km/u.

De SUV krijgt vier verschillende rijmodi. Ze heten Comfort, GT, Sport en Offroad. De namen spreken voor zichzelf wat deze modi te bieden hebben. Om de Grecale toch als uniek model binnen het gamma neer te zetten, heeft Maserati een primeurtje verzonnen voor in het interieur. Er zit een digitale klok in verwerkt. Hoe dat er dan uitziet weet niemand, want foto’s van de binnenzijde van de auto zijn nog niet vrijgegeven. Verder in het interieur zit een 12.3-inch én een 8.8-inch scherm.

Het is nu afwachten wanneer Maserati het doek trekt van de nieuwe Grecale. Want zo’n protoype is leuk, maar we wachten natuurlijk op het echte werk.