Populairste VW van Nederland wordt nog goedkoper!

De Volkswagen Polo Edition is het nieuwe instapmodel en neemt drie andere instappers mee.

Bij sommige winkels lijkt het erop dat je betaalt (of juist niet) voor de aankleding van de zaak. Ga maar eens na: binnenstappen bij een Wibra of Action voelt toch anders dan bij een Rituals of Rivièra Maison. Zo’n verschil valt ook op bij wat nieuwe uitvoeringen van Volkswagen. Het merk heeft niet zijn best gedaan met de persbeelden, en dat is nog zacht uitgedrukt.

Geen toffe beelden van de VW’s in een idyllisch landschap of rijdend over een prachtige bergpas. Nee, we krijgen wat foto’s die rechtstreeks uit de configurator komen. Ik moet ook niet klagen eigenlijk. Als we hierdoor betaalbaardere auto’s krijgen, dan ga vooral zo door.

De VW’s die mogen genieten van de nieuwe instappers, zijn de Polo, Taigo, T-Cross en T-Roc. Da’s fijn voor ons Nederlanders. De Polo was de bestverkochte nieuwe VW in Nederland. Op de tweedehandsmarkt verwisselden 70.922 Polo’s van eigenaar. 8 minder dan de koploper, de Volkswagen Golf.

Goedkope VW’s

De nieuwe instapmodellen van de VW’s hebben de uitvoeringsnaam ‘Edition’. Vanbinnen heb je de benodigde assistenten, een 8-inch multimediaschermpje en, jawel, airco. Het zal de kopers wellicht weinig schelen, maar die wieldoppen kunnen echt niet.

Wat kosten de goedkope instappers?

Volkswagen haalt stiekem nog best wat van de instapprijs af. De Volkswagen Polo Edition gaat voor tenminste € 25.990. Dat is € 4.000 en dus zo’n 15 procent korting. Daarvoor krijg je wel de 1.0-liter MPI-motor met 80 pk, een topsnelheid van 171 km/u en een 0-100-tijd van – hou je vast – 15,6 seconden. Voor € 2.000 extra stap je in de 1.0-liter TSI-motor die 95 pk produceert.

De Taigo en T-Cross Editions hebben het grootste prijsverschil met de volgende uitvoering. Beide crossovers zijn € 4.500 goedkoper geworden. In beide gevallen moet je het doen met het 95 pk sterke 1.0-liter TSI-blok. Voor de Taigo betaal je minimaal € 28.490 en voor de T-Cross € 28.990.

De Volkswagen T-Roc Edition doet tot slot € 4.300 van de vorige instapprijs af. Dat wil zeggen dat je vanaf nu minimaal € 33.990 kwijt bent. De T-Roc Edition heeft ook altijd een 1.0-liter TSI, maar dan met 116 pk. In alle Editions moet je zelf schakelen. In de Volkswagen Taigo, T-Cross en Polo Edition heb je vijf versnellingen, in de T-Roc zes. Gaat dit Volkswagen erbovenop helpen?