De T-Roc was tóch niet de laatste cabrio van Volkswagen

Volkswagen maakt toch weer een cabrio. Met vier deuren.

Ooit was er een tijd dat zo’n beetje ieder merk wel een cabrio in het gamma had, maar helaas: dat is verleden tijd. Opel, Peugeot en Renault hebben al lang geen cabrio’s meer, en Volkswagen heeft ook het bijltje er bij neergegooid. Met de T-Roc Cabrio gaat hun laatste cabrio uit productie.

Het leek er dus op dat de T-Roc Cabrio de geschiedenisboeken in zou gaan als de laatste cabrio van Volkswagen. Toch is er nu een gloednieuwe cabrio van Volkswagen. Net als de T-Roc Cabrio is dit geen doorsnee cabrio, want deze auto heeft vier deuren.

Om de cabrioliefhebbers geen valse hoop te geven: het gaat om een one-off. Deze auto is gebaseerd op de Volkswagen Virtus. Die auto kennen we hier niet, maar dat is een sedan op het MQB A0-platform. Deze Virtus Cabrio is dus in feite een cabrioversie van de sedanversie van de Polo.

De Virtus Cabrio is speciaal gebouwd ter gelegenheid van een bezoekje van de Braziliaanse president aan de fabriek in São Bernardo do Campo, wat vorige week plaatsvond. Dit is een soort traditie, want voor eerdere bezoeken werden ook al one-off’s gebouwt.

Mocht je denken ‘deze auto ziet er wel erg groot uit voor een Polo-broertje’: dat kan kloppen, want de wielbasis is verlengd. Dit is dus een van de weinige cabrio’s waarin je fatsoenlijk achterin kunt zitten.

Je kunt niet alleen achterin zitten, maar ook stáán. De stang die je ziet is namelijk niet alleen ter versteviging, maar dient ook als handgreep. De Braziliaanse president kreeg namelijk een rondleiding door de fabriek terwijl hij als een soort paus achterin deze auto stond.

Met de tour door de fabriek heeft de auto eigenlijk zijn taak volbracht. De Virtus Cabrio zal nu opgenomen worden in de collectie van Volkswagen Brazilië, waar ook andere unieke projecten staan.

