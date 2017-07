Volkswagen up! (2011–heden) – occasion video & aankoopadvies

Klein, goedkoop en nog leuk om te rijden ook. De Volkswagen up! is niet voor niets een populaire auto. Tijd om het tweedehands aanbod onder de loep te nemen.

De kleinste Volkswagen moest het gat vullen dat was ontstaan met het uit productie gaan van de Lupo en de Fox. Bovendien moest de bouwkwaliteit van de Fox vergeten worden, reden genoeg om de productie van de up! in Slowakije onder te brengen, voor auto’s die voor Europa bedoeld zijn. Daarnaast zijn er echter ook nog fabrieken in Rusland en India.

Het kleintje kwam in april 2012 op de Europese markt, maar rijdt al sinds december 2011 in Duitsland rond. Er zijn twee carrosserievarianten: een drie- en vijfdeurs. In 2016 werd de up! strakgetrokken middels een subtiele facelift. De compacte buitenmaten en het relatief lage gewicht maken de auto relatief goedkoop in de door CO2 geterroriseerde automarkt van Nederland.

De up! heeft een driecilinder 1.0 onder de kap die in vermogen varieert van 60 tot 90 pk. Er staat nog een 115 pk GTI in de planning voor komend jaar. Ook is er een e-up! die met een elektromotor is uitgerust met een vermogen van 82 pk.

Aanbod op Marktplaats

Er zijn bijna 1100 up!’s te vinden op Marktplaats.nl. Exemplaren met hoge kilometerstanden beginnen rond de €4000 euro, en prijzen lopen op tot een kleine €20.000 euro voor net ingereden exemplaren. De enige auto’s die nog duurder zijn, zijn de drie e-up!’s die op Marktplaats.nl staan, en die rond de €28.000 euro moeten opbrengen. Er zijn ongeveer 50 auto’s uitgerust met een automaat, ongeveer 1 op de 4 auto’s is een driedeurs uitvoering.

Pluspunten

Compact

Rijdt leuk

Goedkoop in onderhoud

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De automaat (ASG) is een gerobotiseerde handbak. Als je bijvoorbeeld een DSG gewend bent gaat deze bak je tegenvallen, want hij schakelt gewoon net wat minder soepel.

Het inschakelen van de achteruit gaat bij auto’s van de eerste productiejaren niet altijd soepel. Soms zijn er meerdere pogingen nodig.

De koelfan blijft soms draaien, ook als de auto stilstaat. Dit kan de accu leegtrekken. Vervangen van de module is helaas noodzakelijk in dit geval.

Er zijn wat meldingen van vervuilde nokkenassensoren. Hierdoor kan de auto stilvallen, maar het schoonmaken van de sensor lost dit probleem op.

Mensen die de 17 inch wielen hebben klagen hier nogal eens over, omdat ze niet comfortabel genoeg zouden zijn.

De distributieriem dient elke drie jaar of 50.000 kilometer vervangen te worden.

De elektrische e-up!’s hebben bijtellingsvoordeel, dat geldt tot vijf jaar na de eerste tenaamstelling. Dat betekent dat je in veel gevallen nog een tijd bijtellingsvrij kan rijden. Auto’s van 2017 hebben 4% bijtelling.

Interieur

De navigatie van de vroege modellen loopt vaak vast, mensen zijn daar niet over te spreken. Latere modellen zijn stukken minder storingsgevoelig.

De ventilatie is niet optimaal, er zijn veel mensen die klagen over beslagen ruiten. De airco aanzetten lost het probleem (deels) op.

Elektronica

Er komen nogal wat klachten voorbij op het internet over de radio’s van de vroege modellen. De ontvangst is niet al te best.

Bij auto’s van het eerste productiejaar waren er problemen met de auto die plots naar links stuurde. Een software-update verhielp dit probleem.

