Geheimzinnige BMW’s doen klein dorpje aan

"Hier is vast niemand met een camera."

Fout! Autoblog-lezers zijn overal te vinden en dus ook in kleine dorpjes. Deze wolfpack van BMW’s werd gespot in de omgeving van Arles in Zuid-Frankrijk. Terwijl sommigen genieten van een (welverdiende) vakantie, zijn diverse medewerkers van autofabrikanten druk met het testen van nieuwe modellen. Zo kwam gisteren hier bijvoorbeeld een gecamoufleerde G-klasse voorbij, gespot in Death Valley. Volgens de lezer werden de auto’s vergezeld door een 550i en een M760Li.

De foto’s tonen de vermoedelijke BMW X7 en de opvolger van de Z4. Zoals bekend zal het gamma van de Duitse autofabrikant de komende jaren flink worden uitgebreid. De X7 zal de 7-serie onder de X-modellen worden. Het is BMW’s antwoord op de luxe Mercedes GLS, Range Rover Sport en Cadillac Escalade. Hier lees je vijf dingen die we weten over de nieuwe X7.

Dan de nieuwe Z5. Deze auto heeft BMW ontwikkeld in samenwerking met Toyota. De autofabrikant uit Azië werkt zelf aan een opvolger van de iconische Supra. Verwacht echter geen Japanse power onder de kap, want de motoren zullen onderling niet worden uitgewisseld. Op de foto’s is een goed ingepakte Z5 te zien. Wat opvalt is het feit dat de cabrio weer een stoffen kap gaat krijgen. De laatste generatie Z4 moest het doen met een stalen klapdak.