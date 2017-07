Officieel: Sauber en Honda gaan niet met elkaar door

Het droomhuwelijk is van de baan.

Paniek in Formule 1-land. Sauber heeft op de eigen website namelijk een statement geplaatst waarin wordt aangegeven dat de geplande motorendeal met Honda (zoals verwacht) niet doorgaat. De Japanners zouden vanaf komend seizoen aandrijflijnen gaan leveren aan het van oorsprong Zwitserse team. Waarom dat niet zal gebeuren weten we verder niet.

Wat we wél weten is dat het geplaagde Sauber-team voorlopig zonder motor zit. Dit is wat Frédéric Vasseur, de opvolger van Monisha Kaltenborn, erover te zeggen heeft:

“It is very unfortunate that we have to discontinue the planned collaboration with Honda at this stage. However, this decision has been made for strategic reasons, and with the best intent for the future of the Sauber F1 Team in mind. We would like to thank Honda for their collaboration, and wish them all the best for their future in Formula One.”