Officieel: Peugeot brengt GTi-badge terug! Dit model krijgt de primeur

Zou Peugeot ook hebben meegekregen dat liefhebbers staan te springen om retroversies van oude Franse hatchbacks en de sportieve versies ervan? Na de verschillende Renaults, het gerucht over de 2CV grabbelt ook Peugeot in de geschiedenisbak en haalt er de GTi-badge uit.

De nieuwe baas van het Franse automerk, Alain Favey, bevestigt tegenover verschillende media dat GTi binnenkort terug is. Autocar schreef zijn woorden als volgt op: ”Ik mag vandaag bevestigen dat we de GTi zo snel mogelijk gaan herintroduceren op de e-208. We hebben de beslissing genomen dat Peugeot GTi terugkomt.”

Peugeot gaat weer GTi-badges gebruiken om een brug te slaan tussen het heden en het verleden, maar ook om een link te hebben tussen de straatauto’s en de autosportactiviteiten. Dat ging met de PSE-lijn minder goed dan verwacht, vermoed ik.

Komen er meer GTi’s?

Het doel van de nieuwe GTi’tjes is simpel: net zo lollig zijn als de beste modellen uit de historie van de sportieve divisie. Dat begint dus bij de elektrische 208. En daarna? ”We luisteren naar jullie feedback en naar wat de klanten zeggen”, vertelt Favey aan de journalisten.

De specificaties van de Peugeot e-208 GTi laten zich vrij makkelijk invullen. Peugeot zal naar alle waarschijnlijkheid dezelfde basis als de Abarth 600e krijgen van Stellantis. Dat wil zeggen: 240 pk, 345 Nm en een topsnelheid van 200 km/u. Hopelijk krijgt ie ook het mechanisch Torsen-sperdifferentieel, een Stellantis Motorsport-onderstel en Alcon-remschijven en -klauwen mee.

Een nog dikkere 208 GTi

De Peugeot-baas hint opzichtig naar meerdere 208 GTi’s. Hij zegt: ”We ontkennen niet dat er misschien andere versies van de 208 GTi komen onder de GTi-badge, maar vooralsnog is er op dat gebied nog niets gepland.” Mocht ie er komen, dan zal dat wel de 208 GTi by Peugeot Sport zijn. Die auto kan dan weer spulletjes lenen van de Abarth 600e Scorpionissima. Dan heeft de e-208 ineens 280 pk en 345 Nm, met een topsnelheid die op 200 km/u blijft steken.

Nu nog wachten tot Peugeot een retro-205 bouwt om er later een GTi van te maken.