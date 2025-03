Aston Martin Vanquish Volante is de allerbeste in zijn soort

Het prachtige V12-monster is er nu ook als cabrio.

Hier had je op kunnen wachten. Aston Martin zou gek zijn geweest als ze geen Volante-cabrioversie zouden uitbrengen van de beeldschone nieuwe Vanquish. En dus krijg je hier het allerbeste dat AM te bieden heeft op het gebied van cabriolets.

De Vanquish Volante komt op een bijzonder moment voor Aston Martin. Zestig jaar geleden introduceerde het merk de Volante-naam met de Short Chassis Volante. Deze auto is een samenvoegsel van de DB5-cabrio en de DB6 Volante die later volgde. Inmiddels zijn Aston Martins wel een stuk veranderd in die zestig jaar.

Specs van de Vanquish Volante

De cabrioversie van de snelste en sterkste Aston Martin ooit is meteen ook het snelste en sterkste dakloze model van AM aller tijden. Het merk gaat zelfs zo ver dat het de snelste en sterkste productieauto met de motor voorin is die je vandaag de dag kunt kopen. Ik kan ze daar geen ongelijk in geven.

Wat was het vermogen dan ook alweer? De 5,2-liter twinturbo-V12 in het vooronder produceert een machtige 835 pk en 1.000 Nm aan koppel. De topsnelheid van 345 km/u is volgens de makers ook het snelste van allemaal. Het sprintje vanuit stilstand naar 100 km/u duurt minimaal 3,4 seconden. Dat is precies 0,1 seconden trager dan de coupé.

Het immense vermogen gaat via een achttraps ZF-versnellingsbak naar de achterwielen. De versnellingsbak ligt ook tussen die twee achterwielen voor een optimale gewichtsverdeling. Verder heeft de Volante een op maat gemaakte ophanging met nieuwe Bilstein DTX-dempers. De basis bestaat uit een gebonden aluminium platform dat moet zorgen voor 75 procent meer stijfheid dan de vorige cabrio.

Hoeveel zwaarder is de cabrio?

Het stoffen dakje kun je in veertien seconden laten verdwijnen achter de hoofdsteunen. Binnen zestien seconden zit het dak er weer op. Je kunt het dak laten in- of uitklappen bij snelheden tot 50 km/u. Ook als de auto stilstaat en je er maximaal twee meter vanaf staat, kun je het dak laten in- of uitklappen via een knop op de sleutel.

Ten opzichte van de vorige Vanquish Volante is de nieuwe 95 kilo zwaarder naar 1.939 kilo. Dat klinkt als een behoorlijke massa, maar vergeet niet dat het vermogen flink is geklommen. De pk/gewichtsverdeling is verbeterd ten opzichte van de vorige generatie. Vergelijk je het met de nieuwe Vanquish coupé, dan valt de gewichtstoename reuze mee. De coupé is namelijk 29 kilo lichter.

Wat gaat de Aston Martin Vanquish Volante kosten?

Aston Martin houdt de prijzen van de cabrio-Vanquish nog even geheim voor het grote publiek. We weten van de Vanquish coupé al dat je minimaal vijf ton kwijt bent. Dat is nog zonder opties. Uit de eerste Nederlandse Vanquish blijkt wel dat je het bedrag makkelijk kunt laten oplopen. Zo kun je bijvoorbeeld het RVS-uitlaatsysteem laten vervangen door een titanium uitlaat met een kleinere demper voor een ”duidelijker, luider en nog boeiender” V12-geluid volgens AM. Je bespaart er ook nog eens 10,5 kilo mee!

Ergens in het derde kwartaal van dit jaar beginnen de leveringen. Je kunt je droom-Volante wel al samenstellen via de configurator.