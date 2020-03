Populairste EV van ‘dat moment’ nu al uit productie

Gevalletje tafellaken en servet.

Elektrische auto’s zijn helemaal ‘hot’. In sommige situaties is dat vanwege gunstige bijtellingstarieven. Of in andere gevallen omdat werkgevers eisen dat hun werknemers in auto’s rijden zonder uitstoot. Sowieso, in alle gevallen kun je discussiëren over de vorm in verhouding tot de inhoud.

StreetScooter

Een van de initiatieven die echt zoden aan de dijk zette, was de StreetScooter Work van DHL. Dit is een kleine koeriersmobiel die in de wereld is gezet met voornamelijk één doel: veel kilometers in stedelijke gebieden. Dat is natuurlijk het gebied waar elektrische auto’s excelleren.

Populairste EV

De auto mag met recht een succesje genoemd worden, want de auto was nog niet zo heel erg lang geleden nog de populairste EV. Natuurlijk is die titel hoogst discutabel. In september van 2018 was het de populairste EV in Duitsland. De StreetScooter Work verkocht beter dan auto’s als de e-Golf, Nissan Leaf of Renault Zoe. Dat is op zich erg knap.

Grote orders

Nu is het wel zo dat met dit soort bedrijfswagens dat ze gebouwd en geleverd worden in grote orders. Waarschijnlijk zijn de orders opgedroogd, want men gaat stoppen met de productie van de StreetScooter Work. Dat meldt Electrive.

Open Source

De StreetScooter was een zogenaamd ‘Open Source’ project. Meer dan 50 bedrijven hielpen mee aan de ontwikkeling van de compacte bestelauto. Naar het schijnt werden er enorme verliezen geleden met het project. Het was een typisch geval van ‘tussen tafellaken en servet’. Als je kijkt naar de aantallen, ging het helemaal niet onaardig.

Schaalvergroting

Het probleem zat ‘m in de schaalvergroting. Om door te kunnen pakken moest het project nog serieuzer worden. Aangezien van de 50 partners geen grote autofabrikant meedoet om deze voor zijn rekening te nemen, houdt DHL het voor gezien. Althans, met verdere productie ervan. De auto’s zullen wel degelijk in de vloot blijven rondrijden. Om een idee te krijgen: DHL heeft op het moment 15.000 van die kekke StreetScooters in gebruik. Het gaat hier overigens strikt om de StreetScooter van DHL. Er is ook een StreetScooter Work XL, die wel in samenwerking met een grote partij wordt gebouwd: Ford. Daarover is nog geen uitsluitsel gegeven.