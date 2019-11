China vindt de Volkswagen Sharan opnieuw uit

Families in China kunnen hun geluk niet op.

Sommige auto’s koop je omdat het moet. Als je een pijnlijke rug hebt, kun je niet komen aanzetten met een sportief zittende hatchback. Als je elke dag jezelf in een parkeerplekje van drie meter lang moet wurmen, is een Smart Fortwo eerder must dan keuze. En als je een enthousiaste vader bent die aan drie kinderen niet genoeg had, is een MPV of grote SUV het enige wat zeven zitplaatsen biedt.

Dan kun je een SUV kopen. Er zijn niet alleen genoeg grote SUV’s met twee extra stoelen, ook worden er aparte modellen geleverd van bestaande SUV’s die net even die twee stoelen kunnen bieden. Denk aan de Volkswagen Tiguan Allspace of Peugeot 5008. Dat kun je doen. Maar zoals bijna altijd het geval is bij een SUV, staat styling hoger in het vaandel dan je wellicht wil. Als je een derde zitrij wil waar je fatsoenlijk kunt zitten én ook nog wat bagageruimte hebt, gebruikt een MPV zijn ruimte een stuk beter.

Bij Volkswagen ben je namelijk enkel en alleen aangewezen op de Tiguan Allspace. Tot nog vrij recent toe had het merk uit Wolfsburg wél een zevenzits MPV in het gamma: de welbekende Sharan. Omdat je vaders die al de zorg van vier à vijf kinderen op zich nemen niet helemaal leeg wil trekken, was het gebruikelijk voor merken om samen te werken in dit segment. De Peugeot 806 en 807 werd bijvoorbeeld ook als Citroën Evasion en C8, Lancia Zeta en Phedra en Fiat Ulysse verkocht. Ook bij Volkswagen werden de handen ineen geslagen, alleen dan met Ford en SEAT. Het trio Sharan, Galaxy en Alhambra kwam in 1995. De eerste generatie van zowel de Alhambra als de Sharan hield het vol tot 2010 (Ford ging met de Galaxy in 2007 op eigen houtje verder), natuurlijk wel met een ingrijpende en een iets minder ingrijpende facelift. En je zal ons nooit horen zeggen dat dit ontwerp een hoop sjeu heeft.

Vanaf 2010 kwam er dan toch een tweede generatie Sharan/Alhambra met als speciale feature dat ze nu geleverd worden met hele minivan-achtige schuifdeuren. Ook al hield deze tweeling het vol tot 2019, verkooptoppers waren het niet. Nogal wiedes dat beide auto’s voorgoed verdwijnen uit de prijslijsten. De goedkopere Touran is al geen succes, men wil of niet extra betalen voor het beetje extra ruimte wat de Sharan biedt, of wil liever een stoerdere auto als de Tiguan Allspace. Of wil gewoon überhaupt geen kapitaal betalen en koopt een Dacia Lodgy. Maar goed, dat is een ander verhaal.

Een nieuwe Sharan hoef je hier dus niet te verwachten. Toch krijgt de auto een opvolger. Hij heet Viloran en we gaan maar gelijk het belangrijkste melden: ja, het is een zevenzits MPV-achtige Volkswagen met schuifdeuren, maar hij blijft voorlopig in China. De insteek is echter compleet anders dan de Sharan. De Chinese markt vraagt kennelijk niet om goedkoop, maar juist om luxe. De Viloran is luxueus.

Het 5,3 meter lange ‘busje’ is sowieso een stuk groter dan de Sharan. Zo hoef je niet opgepropt te zitten in de grote MPV met schuifdeuren. Op de derde zitrij is het wel een beetje proppen, daar zijn drie stoelen te vinden. Echt lekker zitten doe je op de tweede zitrij, waar twee captain’s chairs te vinden zijn. Ook de nieuwste technologieën van Volkswagen zijn te vinden in de Viloran. Je kan de auto daarom zien als het resultaat van een kruisbestuiving tussen de Sharan en de Touareg. Qua uiterlijk zie je dat ook wel.

Qua motoren krijgt de Viloran uiteraard de beschikking over een 2.0 TSI, die in de MPV 217 pk levert. Gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat is de Viloran bedoelt voor onbezorgd van hot naar her cruisen. Een strepentrekker is het uiteraard niet. Oh, en ten slotte is de Viloran na de Golf 8 de eerste Volkswagen met het nieuwe logo.

Een andere reden waarom de Viloran hier niet verkrijgbaar wordt is het feit dat de auto een product is van de samenwerking Volkswagen-SAIC. Dit verbond waarin Volkswagen en China hun krachten combineren opereert uitsluitend in het Aziatische land. Ook de vraag naar luxe busjes is daar groter. Denk bijvoorbeeld aan de Toyota Alphard/Lexus LM. In Nederland zou een Viloran-concurrent de Mercedes V-Klasse zijn. Het is, helemaal voor een MPV, geen lelijk ding. Maar gezien de prijsklasse van de V-Klasse, waar de Viloran dan ook bij in de buurt zou komen, niet een potentieel gigantisch succes.