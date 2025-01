BMW 1 Serie is héél boos op jou omdat je hem een Kia noemt

De M Performance onderdelen doen hun best om de BMW 1 Serie wat minder op een Ceed te laten lijken.

”Dit is de eerste en de laatste keer dat we het over de 116 gaan hebben”, schreven we eerder over de BMW 116 van de F70-generatie. Door het Autosalon van Brussel 2025 ontkomen we er niet aan om het buitenbeetje er toch nog een keer bij te halen. BMW heeft deze 1 Serie speciaal voor de beurs voorzien van M Performance onderdelen.

Waarom je 116 moet laten staan? De goedkoopste uitvoering heeft dezelfde aandrijflijn als de 120, namelijk een mild hybride 1.5 liter driecilinder. In de 116 produceert de krachtbron 122 pk. Nogal karig inderdaad, maar al helemaal weinig als je je bedenkt dat de 120-uitvoering er 170 pk uit weet te persen. En dan het prijsverschil. De 116 kost nu precies € 42.326,60 in de configurator. En de 120? Die kost € 42.329,60. Precies drie euro meer! Voor het geld hoef je de 120 dus ook niet te laten staan.

Goed, we bespreken deze 116 omdat ie in Brussel wordt getoond (om toch nog wat verkopen op te halen?). Speciaal voor dit evenement is de BMW 1 Serie aangekleed met alle M Performance onderdelen die beschikbaar zijn. Dat bestaat zoals je ziet uit veel carbon en toffe wielen.

Ik heb de 116 met Performance-onderdelen in de configurator gezet. Zoals ie in Brussel staat met zijn rode kleur en aanpassingen aan de buitenkant, kost ie € 51.287,70. Het M Performance-pakket kost dus iets minder dan € 9.000. Je kunt het nog veel gekker maken met bijvoorbeeld blauwe remklauwen, M-sportstoelen en een panoramadak.

Hieronder ontdek je wat BMW-rijder Wouter van de nieuwste 1 Serie vindt. Lees je liever? Dan vind je hier de geschreven rijtest van de 1 Serie F70.