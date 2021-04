Voltswagen reclamestunt lokt SEC onderzoek uit - Autoblog.nl

De Voltswagen reclamestunt voor 1 april pakt niet helemaal goed uit.

Het is altijd lastig om een goede 1 april-grap te bedenken. Zeker als je een groot bedrijf bent. Het liefste heb je een geweldige grap die helemaal ‘viral’ gaat. Maar ja, daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Je ziet dus dat automerken telkens vreemdere manieren bedenken om in de spotlights te staan.

Voltswagen reclamestunt

Iets meer dan een maand geleden dacht Volkswagen dat het wel leuk was om hun naam te gaan veranderen naar Voltswagen. Haha. Volkswagen is sinds dieselgate heel erg hard bezig om een inhaalslag te maken op het gebeid van elektrificatie. Het begon met de e-Golf en e-Up, maar met de ID-lijn zetten de Duitsers nu flinke stappen. Flink genoeg om de naam om te zetten in Voltswagen? Juist, met een ‘t’.

Om te voorkomen dat iedereen ging denken dat het om een 1 April-grap ging, werd de grap iets eerder gelanceerd (ook wij hadden er een artikel over). Dus werd op 29 maart het nieuws verspreid dat Volkswagen vanaf mei 2021 verder zou gaan als Voltswagen. In plaats van direct aan de grote klok hangen dat het ging om een vervroegde 1 April grap, waren er ‘insiders’ die aangaven dat het bloedserieus was.

Vergrootglas

Uiteraard is het allemaal gratis reclame, zou je zeggen. Maar dit kan nu een staartje gaan krijgen. De SEC (US Securities and Exchange Comission) is namelijk not amused door de strapatsen van Volkswagen. Volgens Der Spiegel komt de actie van de Voltswagen reclamestunt onder een vergrootglas te liggen.

De reden daarvoor is simpel: hun aankondiging heeft er namelijk voor gezorgd dat het aandeel Volkswagen omhoog ging op de beurs. En je zou een al dan niet goed geslaagde grap ook kunnen betitelen als misleiding. Dit kan nog weleens een lastig issue worden. De uitzondering voor dit soort grappen is natuurlijk de datum 1 april. De Amerikaanse waakhond heeft bij Volkswagen of America alle benodigde informatie opgevraagd.

Probleem

Het probleem is dat men vóór 1 april de grap maakte én dat men de grap bleef volhouden. Ook comments van Volkswagen of America-CEO Scott Keogh dat het toch echt geen grap was, droegen er niet aan bij. Of de bevestiging aan AutoNews. Na de bevestigingen van VW schoot het aandeel met 12,5% omhoog. Een dag later, op 30 maart, zag VW USA al in dat het een slecht gelukte grap was en werd alles rechtgezet, maar de SEC denkt daar dus anders over.

Meer lezen? Dit waren de leukste automotive 1 April-grappen van 2021!