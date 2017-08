Volkswagen ziet af van verkoop Ducati

Motorliefhebbers wereldwijd kunnen opgelucht ademhalen.

Omdat (de nasleep van) Dieselgate nogal een hoofdpijndossier werd voor de accountants van Volkswagen, gingen analisten en banken er een poosje geleden van uit dat het concern enkele merken van de hand zou doen. Zo zou het volgens diverse partijen voor de hand liggen dat motormerk Ducati in de etalage werd gestald.

Sterker nog: VAG ontving al biedingen van onder meer de Benetton-familie. De geboden bedragen lagen tussen 1,3 en 1,5 miljard euro, maar Volkswagen heeft geen interesse in de verkoop van het motormerk. In plaats daarvan zetten de Duitsers big time in op elektrificatie van het modellenaanbod.

Het lijkt er trouwens op dat de verkoop van merken uit het portfolio wordt tegengehouden door de vakbonden, die bij VW een stevige vinger in de pap hebben. Zij keuren de verkoop van één of meer merken alleen goed als daar dringende financiële redenen voor zijn. (via: Reuters)