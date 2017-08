Dit zijn de populairste flitspunten van het land

Waar staat de handhaving verdekt opgesteld in de berm?

Vorig jaar werd 670 maal een flitser gemeld en daarbij was de A13 tussen Rotterdam en Den Haag de “populairste” locatie. Dit punt werd in 2016 maar liefst 202 keer gemeld. Uit onderzoek van Esri is voorts gebleken dat de N302, A16, A2 en A27 vaak werden gekozen door flitsers. Deze locaties maken de top 5 compleet.

We willen nog maar eens benadrukken dat hardrijden vaak niet zoveel zin heeft omdat je uiteindelijk niet heel veel eerder op de plaats van bestemming arriveert, maar je moet vooral zelf weten hoe diep je het gaspedaal intrapt. Zolang je anderen niet in gevaar brengt, inderdaad.

Overigens doe je er goed aan om de flitsfoto voor de zekerheid op te vragen. Er gaat nog weleens iets mis met de techniek en het kan zomaar zijn dat je ten onrechte een prent hebt gekregen.

Foto: still uit deze video