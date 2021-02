Een nieuw thuis voor Bugatti zonder Volkswagen - Autoblog.nl

Bugatti staat al een tijdje in de etalage. Het nieuwe thuis voor het merk komt steeds een stapje dichterbij.

Het is toch alweer even stil rondom Bugatti. En dan hebben we het over de zakelijke kant van het merk. Want zoals je wellicht weet wil de Volkswagen Groep van het Franse luxemerk af. Het prestigemerk is natuurlijk niet zomaar vergeven. Een koper vinden zal lastig zijn, al zijn er vorderingen gaande.

In de zomer van 2020 werd bekend dat Volkswagen het merk Bugatti mogelijk aan Rimac zou verkopen. Het is lang stil geweest, maar eindelijk komt er weer wat nieuws naar boven. Volgens Automobilwoche is het namelijk zo dat de Volkswagen Groep halverwege 2021 een definitieve beslissing gaat nemen. Een nieuw thuis voor Bugatti gaat daarmee geen jaren meer duren. De naam Rimac ligt nog steeds op tafel.

CO2 bubbel voor Bugatti en Rimac

Er zijn allerlei redenen waarom Bugatti uit de koker van Volkswagen zou moeten verdwijnen. In ons vorige artikel kwamen al wat scenario’s voorbij. Een reden waarom Rimac juist zo’n interessante partij is, is omdat dit merk alleen volledig elektrische auto’s bouwt. In de EU moeten autofabrikanten aan strenge CO2-eisen voldoen. Het wegvallen van Bugatti uit de Volkswagen-portfolio scheelt nogal een slok op de borrel. Rimac is al 100% elektrisch, als Bugatti aansluit bij de Kroaten zitten ze mogelijk veilig in deze CO2-bubbel. Bugatti kan vrolijk doorgaan met de W16 en mogelijk in de toekomst ook groenere aandrijflijnen, terwijl Rimac het gemiddelde al keihard naar beneden haalt met enkel volledig elektrische auto’s. Een deal met Rimac lijkt dus het meest logische, maar halverwege 2021 weten we het echt.