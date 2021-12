Renault Megane E-Tech, een betere deal dan de ID.3?

Renault maakt bekend wat de prijzen zijn van de gloednieuwe Megane E-Tech.

Er is een nieuwe Mégane. Het is alleen niet dé nieuwe Mégane. De volledig elektrische Renault Megane E-Tech is namelijk een afzonderlijk model. Renault koos er alleen voor om een vertrouwde naam te gebruiken. Net zoiets als Ford deed met Mustang Mach-E. Alleen dan wat minder controversieel.

We konden de Megane E-Tech al in september aan jullie voorstellen. Voor de volledigheid zullen we nog even de belangrijkste punten herhalen. De Megane E-Tech is vrij compact. Met een lengte van 4,21 meter zit de Megane E-Tech qua formaat onder de normale Mégane. Nog een verschil: de Megane E-Tech is een cross-over. En Megane wordt niet meer met een streepje geschreven. Dat je het even weet.

De Renault Megane E-Tech is er in principe in twee smaakjes: de EV40 en de EV60. De getallen staan daarbij voor de accucapaciteit. De 40 kWh-versie beschikt over 130 pk en komt 300 km ver. De 60 kWh-variant heeft 218 pk’s en heeft een range van 450 km. Als je wél de grotere accu wil, maar niet het extra vermogen kan dat ook. Er is namelijk ook een EV60 met 130 pk. Die heeft zelfs nog wat meer range: 470 km.

We kunnen nu ook vertellen wat de prijzen zijn van de Renault Megane E-Tech. Voor een kale EV40 ben je €35.390 kwijt. De EV60 met 218 pk is er vanaf €39.990. De vanafprijs van de EV60 met 130 pk ligt €1.000 hoger. Waarom deze duurder is? Deze versie is alleen leverbaar in combinatie met het hoogste uitvoeringsniveau.

Concurrentie

Om deze prijzen in perspectief te plaatsen pakken we ook weer even de concurrentie erbij. De Nissan Ariya is alvast geen concurrent, ondanks het feit dat deze auto op hetzelfde platform staat. De Ariya is namelijk een slag groter, en bovenal een stuk duurder.

De belangrijkste rivaal is waarschijnlijk de Volkswagen ID.3. Volkswagen heeft in de basis een betere deal, want die ID.3 heeft meer vermogen en een grotere range voor minder geld. De Renault kan wel sneller laden (85 kW vs. 50 kW). De Nissan Leaf is ook nog een optie. En dan is er ook nog de Mazda MX-30, maar zoals bekend zet die zichzelf een beetje buitenspel met de range.

Mazda MX-30 (145 pk, 200 km): €33.140

Nissan Leaf Visia (150 pk, 270 km): €33.290

Volkswagen ID.3 Pure (150 pk, 349 km range): €33.490

Renault Megane E-Tech (130 pk, 300 km range): €35.390

De Megane E-Tech EV60 is per direct te bestellen, de EV40 volgt later.