Volvo bedrijfswagens binnenkort een dingetje?

Gaat Volvo zich na personenbusjes ook wagen aan rasechte bedrijfswagens?

Bedrijfswagens moeten vooral goedkoop zijn en werk kunnen leveren. Om de productiekosten te drukken zijn vele bedrijfswagens samen met een partner ontwikkeld. Al lange tijd werken Peugeot, Citroën en Fiat samen en zitten daar sinds kort ook Toyota en Opel bij. Volkswagen en Mercedes werkten samen voor de Crafter en Sprinter en Volkswagen heeft nu ook samenwerkingen met Ford. Mercedes werkt dan weer voor de Citan samen met Renault. En Renault moeten we het even over hebben. De Kangoo, Trafic en Master is al jaren een beresterke line-up, die dan ook gedeeld werd met Opel (Vivaro en Movano) en iets minder bekend met Nissan om de Kubistar, Primastar en Interstar te maken.

Concerns

Een aantal van deze samenwerkingen zijn volstrekt logisch als je ziet welke merken bij elkaar in het concern zitten. Peugeot en Citroën bijvoorbeeld en dat Opel nu daar ook bij zit is zeker niet toevallig gezien het moederbedrijf Stellantis. Renault en Opel was iets verder gezocht, maar ook Renault en Nissan als partner hoeft geen verrassing te zijn. Nissan boft wat dat betreft met Renault en hun Renault Trucks divisie, het is de tak die verantwoordelijk is voor de trucks van het Franse merk die de bedrijfswagens doet. En Renault Trucks is dan weer gelinkt aan Volvo Trucks. Kortom: samenwerken is de sleutel tot succes in bedrijfswagenland.

Renault en Volvo

Renault en Volvo bouwen hun trucks dus samen, maar dat heeft Volvo nog nooit ver genoeg gekregen om ook een stukje van de taart te krijgen wat betreft bedrijfswagens. Een Volvo-busje is overigens nu op komst met dank aan de banden met Geely, Volvo gaat een luxe personenbus maken op basis van de Zeekr 009. Compleet los daarvan gaan we nu wellicht een volledig elektrische bedrijfswagen zien van Volvo. Het merk is namelijk samen met Renault en containertransportbedrijf CMA CGM een samenwerking aangegaan met als doel een ‘nieuwe generatie elektrische bedrijfswagens op de markt te brengen’.

Volvo busje?

De aankondiging telt alle vakjes van de ‘milieuvriendelijke ideeën in 2023’-bingokaart, dus je kan wel invullen wat ze daar allemaal te melden hebben. Het is allemaal nog lekker vaag, vooral dat deze drie bedrijven samen gaan werken is iets nieuws. En dat Volvo zich dus nu gaat bemoeien met de elektrische bedrijfswagen is op zijn minst interessant. Het is nog niet duidelijk in welke vorm we deze elektrische bedrijfswagen(s) gaan zien en of ze een Renault-logo, Volvo-logo of allebei krijgen. Er is zelfs sprake van al deze krachten bundelen in een compleet nieuw bedrijf.