Volvo gaat een busje bouwen!

Dat Volvo een busje gaat maken is eigenlijk superlogisch.

Als er een merk synoniem staat met het familieleven, dan is het Volvo wel. Kijk maar eens naar de folders: lachende mensen met kinderen. Dit in tegenstelling tot de Duitse automerken waarin ondervoede modellen in rare coltruien stoïcijns voor hen uitkijken.

Volvo heeft ook enkele malen flink zijn stempel gedrukt op het concept va de familieauto met de stationwagons. En met de XC90 toonde Volvo aan dat familie’s niet wachten op achtcilinders, knalharde onderstellen veel uitlaten, maar praktische interieurs, goede geluidsinstallaties en enigszins gunstige koolstofvezel-voetprint. Gek genoeg heeft Volvo alleen de bus (pun intended) gemist met de MPV.

Volvo busje komt zo

Maar goed nieuws voor wie een Volvo busje zou willen hebben, want die gaat er namelijk komen! Dat meldt Car News China. Uiteraard wordt de nieuwe bus geheel elektrisch. De basis zal de Zeekr 009 zijn (zij afbeeldingen onder). Zeekr is een Chinees automerk dat tot de Geely-groep behoort, waar Volvo ook onder valt.

Niet alleen de bodemsectie is identiek, ook alle ‘hardpoints’ zullen dat zijn. Het is dus niet een unieke auto op dezelfde basis, maar een Volvo interpretatie van de Zeekr 009. Ook de motor en accu zullen hetzelfde zijn. Dat betkent 550 pk aan vermogen door twee motoren: eentje op de vooras en een op de achteras. Daarmee zal het Volvo busje meteen de snelste MPV op de markt zijn.

Interessante aanwinst

Vooralsnog is er alleen het gerucht bekend dat de auto naar China zal komen. Volvo kondigde namelijk intern een aantal modellen aan waaronder een paar bekende namen, plus een nieuwe SUV en dus de MPV.

Het idee van een MPV van Volvo is wat ons betreft een interessante. Zeker als auto’s elektrisch worden, is het tijd om van de SUV af te stappen. Gemiddeld genomen is een MPV veel ruimer, lichter en dus milieuvriendelijker dan een gelijkwaardige SUV.

