Volvo C40 niet veel duurder dan een XC40 Recharge - Autoblog.nl

Voor het prijsverschil hoef je het niet te doen. De prijs van een Volvo C40 en XC40 Recharge ligt dicht bij elkaar.

Een XC40 Recharge als je conventioneel bent ingesteld, of een C40 als je haar strak in de gel naar achteren zit. Komt je uiterlijk tenminste overeen met de auto. Ik verzin ook maar een reden om de C40 boven een XC40 Recharge te kiezen. Feit is dat SUV Coupé’s een ding zijn en niet alleen de Duitse premium autofabrikanten maken ze. Tijd om het eens te hebben over de Volvo C40 prijs.

Volvo C40 prijs en concurrentie

Volvo heeft namelijk de prijs bekendgemaakt van de C40. Wat valt op? Nou, dat het prijsverschil met de XC40 Recharge lekker klein is. De XC40 Recharge begint bij 56.495 euro. De C40 staat vanaf 57.995 euro op je oprit. Een uiterst klein verschil dus.

Omdat er geen andere uitvoering is heeft de C40 met serieuze concurrentie te maken. Financieel gezien dan. De Polestar 2 heeft bijvoorbeeld een instapper vanaf 45.900 euro. Audi heeft straks de Q4 e-tron Sportback, maar daar is nog geen prijs van bekend. De ‘gewone’ Q4 e-tron heeft al wel een prijs, namelijk vanaf 48.295 euro.

Techniek, uitrusting en productiestart

De Twin Motor van de elektrische auto levert 409 pk, doet de 0-100 sprint in 4,9 seconden en de actieradius ligt op 420 kilometer. De Volvo is uitgerust met een batterijpakket van 78 kWh. Aan de snellader is de batterij in 40 minuten voor 80 procent geladen.

Je hoeft niet nog eens los te gaan op de optielijst. Wat dat betreft is de Volvo C40 qua uitrusting dik voor elkaar. Onder andere een panoramadak, Harman Kardon audio, een warmtepomp, 19-inch velgen, Park Assist en elektrische verstelbare voorstoelen zijn standaard op iedere C40. Dit betekent niet dat de optielijst kaal is. Extra zaken die je kunt aanvinken zijn onder andere 20-inch velgen, een trekhaak of getint glas als jij je toch een beetje schaamt met die aflopende daklijn.

Dit najaar rolt de Volvo C40 Recharge Twin van de band in Gent. Daar zal die naast z’n broertje, de XC40 Recharge Twin, worden geproduceerd.