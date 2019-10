Volvo en China kruipen iets dichter tegen elkaar aan

Zo worden Volvo's toch een beetje Chinees.

De marketingstrategie van Geely op Volvo is eigenlijk enorm slim. Men is nog een beetje angstig voor auto’s in China, het blijft immers een feit dat de industrie aldaar wat meer op budget is ingesteld. Voor sommigen absoluut geen probleem, kijk maar hoeveel er dagelijks naar Nederland wordt verzonden vanaf Wish of Aliexpress. Maar mensen hebben bij auto’s toch liever dat het ergens gebouwd wordt waar we het al kennen. De vrees was dus dat Volvo’s Chinees werden toen het grote Chinese concern Geely hen overnam. Het tegenovergestelde is waar. Volvo heeft prioriteit gekregen als Europees merk binnen de Geely-group en elke auto wordt gebouwd in Zweden (en sinds kort de VS). Kortom: het geld en de strategieën komen uit China, maar Volvo is momenteel meer Zweeds dan ooit. Vrees voor Chinees is voor Volvo-kopers niet aanwezig.

Voor de Chinese merken is het een win/win-situatie. De ontwikkelde platformen voor Volvo kunnen vervolgens makkelijk gebruikt worden in Geely’s, Lynk & Co’s, Protons (Maleisië) en zelfs LEVC, de bouwer van de volledig elektrische Londense taxi’s gebruikt hier en daar wat onderdelen van Volvo om iets gelikter eruit te zien. Kortom: de Chinese merken worden eerder Zweeds dan Volvo Chinees. Waarschijnlijk een vrij dure operatie, alleen maar omdat wij zo veel waarde hechten aan ‘Made in The West’.

Volvo en Geely gaan het oplossen. Het moederbedrijf richt een nieuwe faciliteit op waar brandstofmotoren worden gebouwd voor zowel Volvo als alle merken van de Geely-groep. Klinkt wellicht alsof Volvo iets dichter bij Geely kruipt en dat is ook zo, maar het heeft ook voordelen. Volvo is namelijk de brandstofmotor aan het uitfaseren. Het heeft geen zin voor Volvo om nu nog enorm veel geld te besteden aan de bouw en ontwikkeling van die motoren, als ze nu alleen maar in hybride auto’s belanden. De ontwikkeling van volledig elektrische auto’s heeft prioriteit. Dat blijft wél helemaal Volvo.

Dus oké, de mensen die tegen Made in China zijn, hebben misschien wat extra te vrezen. Of dat terecht is? Waarschijnlijk niet. De kans is zelfs aanwezig dat door deze gecombineerde ontwikkeling de auto’s iets goedkoper worden.