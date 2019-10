Zoveel betaal je voor beresterke Peugeots

Want 225 pk of 300 pk is immers niet mis.

Dankzij de immense populariteit van de Mitsubishi Outlander PHEV in Nederland zou je het bijna vergeten, maar ook Peugeot had rond die periode ook een hybride in de aanbieding: de Peugeot 508 HYbrid4.

Omdat die auto slechts een ‘gewone’ hybride was en geen plug-in, was de Outlander op papier schoner en op asfalt populairder.

Ditmaal is de 508 terug als Hybride en heeft men gekozen voor de naam 508 HYBRID. Om de Caps Lock-toets te ontzien noemen wij ‘m 508 Hybrid. In dit artikel neemt collega @RubenPriest alle dingen met je door die je moet weten over grote, luxe en potentieel schone Peugeot. Wat er nog aan ontbrak zijn de prijzen: deze zijn nu bekend!

508 Hybrid

De Peugeot 508 Hybrid is een plug-in hybride met een systeemvermogen van 225 pk dankzij een benzinemotor met 180 pk, die ‘PureTech’ heet (moet een geweldige brainstormsessie zijn geweest) plus een elektromotor van 110 pk. Je kan die twee niet simpelweg bij elkaar optellen: de elektromotor en benzinemotor leveren hun maximale vermogen en koppel namelijk niet op hetzelfde moment. Voor de 508 Hybrid ben je 47.580 euro kwijt. De dikste variant is de 508 SW Hybrid Premiere Edition, deze is gebaseerd op de 508 GT en kost 56.680 euro.

3008 Hybrid en Hybrid4:

Naast de 508 plug-in hybride, zet Peugeot niet één maar twee 3008 PHEV’s op de prijslijsten. De 3008 Hybrid heeft dezelfde aandrijflijn als de 508 Hybrid en kost 44.760 euro. De 3008 Hybrid4 heeft, zoals de naam al suggereert, vierwielaandrijving. De Hybrid4 heeft een sterkere ‘PureTech’ benzinemotor (200 pk) en twee elektromotoren, eentje met 110 pk en eentje met 112 pk. Het systeemvermogen bedraagt 300 pk. Omdat het relatief schone pk’s zijn, valt de meerprijs mee. De 3008 GT Hybrid4 kost 54.210 euro. Natuurlijk, 10 mille is een hoop geld, maar daarvoor heb je dus 75 pk méér en vierwielaandrijving.