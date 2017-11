Volvo gaat voor slimme taxi spelen

Er ligt een deal op tafel.

Vandaag is bekend geworden dat Volvo een driejarige overeenkomst heeft getekend met internetonderneming Uber. De Zweden gaan 24.000 auto’s leveren aan Uber. Ze worden onderdeel van de ‘robotaxi’ vloot.

Dit is een nieuwe vloot binnen Uber. Auto’s die onder dit label vallen, beschikken over autonome technieken. Via deze weg maakt Uber nieuwe stappen in de wereld van de zelfrijdende auto. Niet heel verrassend dat ze daar druk mee bezig zijn, aangezien de internetonderneming is ontstaan in San Francisco, Californië. Juist in deze Amerikaanse staat wordt door bedrijven (Google, Apple etc) volop geëxperimenteerd met autonoom rijden.

In eerste instantie levert Volvo de XC90 aan Uber. De komende jaren zal de portfolio met modellen mogelijk verder worden uitgebreid. De auto’s die Volvo levert hebben in de basis enkele autonome functies. Uber mag van Volvo eigen technologieën toepassen op de geleverde modellen om zelfrijdende functies verder uit te breiden.

De zelfrijdende Volvo’s van Uber zullen worden ingezet in de Verenigde Staten. De internetonderneming wilde echter niet zeggen welke stad of steden met de autonome taxi’s te maken gaan krijgen. (via Autonews)