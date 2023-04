Tofste en coolste Defender ooit heeft 22 inch steelies*

Mogen wij dat zeggen? Ja dat mogen wij zeggen: dit is de coolste en tofste Defender die er is.

Niet alle tuningtrends zijn verkeerd. Natuurlijk, we kennen het matzwarte wrapjke intussen wel en grote zwarte velgen zijn zelden mooi. En een overdaad aan carbon is indrukwekkend, maar niet altijd even mooi. Daarom is het goed te weten dat er pook goede dingen gebeuren. Zo is Brabus dikwijls subtieler dan AMG tegenwoordig. En wat te denken van Ruf en Alpina?

Dat zijn allemaal traditionele bedrijven en dat is Kahn Automotive niet bepaald. Dat bedrijf is enorm groot en kun je bijna zien als de hofleverancier van de Premier League. In Engeland hoor je er niet bij als je in een door Kahn onder handen genomen auto rijdt.

Steelies van 22 inch

Voor nu hebben ze een feestje te vieren. Kahn bestaat namelijk 25 jaar en Land Rover 75. Kahn heeft heel erg veel te danken aan de Land Rover Defender, want het zijn populaire auto’s om aan te passen. In dit geval zijn gegaan voor een volledige retro-look en potjandorie wat staat dat goed! Ja, dit is gewoon de coolste en tofste Defender tot nu toe.

Uiteraard mag je het daar hartstochtelijk mee oneens zijn. Maar check die velgen eens even. Dat lijken Steelies, maar zijn het niet. Het zijn gesmede aluminium velgen van 22 inch groot die er uitzien als Steelies. Kijk, dat is nog eens cool! De auto is een ode aan de HUE 166. HUE 166 is het kenteken van de eerste Land Rover, vandaar de meer klassieke look.

Prijs tofste en coolste Defender

De groene lak op het koetswerk en de wielen staat geweldig. Er is wel het een en ander aangepast, maar wel subtiel. De L633 Land Rover is alsnog ietsje stoerder met een andere voorspoiler, grille en LED-lampen.

In het interieur is er ook het nodige aangepaste. De gewone Defender is voldoende luxe, maar een tikkeltje basic. Ook als je een luxere uitvoering bestelt. In dit geval hebben ze bij Kahn het complete interieur opnieuw bekleed. Dat bruine leer ziet er geweldig uit en past uitstekend bij de groene lak. De prijs is niet mals, inclusief donorauto begint het feest bij dik 100.000 zonder Nederlandse belastingen (en juist die zijn fors). Maar ja, dan rijd je wel in de tofste en coolste Defender tot nu toe.

