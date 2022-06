Volvo S60 met zes-in-lijn staat wél op Marktplaats!

Nog niet eens zo heel erg lang geleden was het mogelijk om een Volvo S60 met zes-in-lijn te bestellen.

Als we het hebben over de zes-in-lijn-motor, dan denk je onwillekeurig aan een BMW. Het is immers hun specialiteit. Maar ja, dat is bij Domino’s ook het geval en er zijn veel betere pizzabakkers te vinden, toch? In het geval van de zescilinder lijnmotor kun je tegenwoordig terecht bij Land Rover, Mercedes-Benz, Aston Martin, Cadillac en zelfs Mazda!

Een paar jaar geleden kon je ook nog bij Volvo aankloppen. De zescilinder lijnmotor is een motor die bijna altijd gecombineerd wordt met achterwielaandrijving. Dus de motor in lengte, de transmissie erachter en dan de as naar de achterwielen.

Geen R-Line sportpakket

Dat is bij deze Volvo wel eventjes anders. De 3.0 zes-in-lijnmotor is namelijk overdwars geplaatst! Meestal kiest men dan voor de V6 configuratie, want die is aanzienlijk korter. Bij deze Volvo S60 met zes-in-lijn op marktplaats is iets bijzonders aan de hand, want het is er eentje voor de echte kenners.

In veel gevallen kiest men namelijk voor het ‘R-Line’-sportpakket. Zoals Jaap gisteren aankondigde, auto’s knappen zelden op van sportpakketten. In het geval van deze specifieke S60 is het helemaal mooi, want ondanks dat dat R-Line pakket bewust niet is gekozen, koos de eerste eigenaar wél voor de Polestar-upgrade. Daarmee stijgt het vermogen naar 330 pk! Er staat ook een sticker geplakt in het motorcompartiment dat de auto Leistungsoptimierung heeft ontvangen van Polestar.

Volvo S60 met zes-in-lijn

Want ja, uiteraard is de auto geïmporteerd. Wij Nederlanders kochten destijds massaal die V60 met D6 PHEV aandrijflijn. De occasion in kwestie is van ná de facelift, maar van vóór de motorwisseling. De T6 was namelijk na de facelift leverbaar met een 2.0 viercilinder met turbo en mechanische compressor. Het is een zescilinder, dus dan heb je altijd vierwielaandrijving. Dat had de T6 met viercilinder dus niet standaard.

De specificatie is verder vrij saai: donkerblauw, kleine wielen en zwart leder. Maar als je goed kijkt, zie je dat er toch een hoop op en aan zit. Deze Volvo loopt er gewoon niet zo mee te koop dat ‘ie (nu) 21.750 euro kost. Dubbel glas, achteruitrijcamera, digitaal instrumentarium, dikke zetels, dakraampje: het zit er allemaal op! Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

