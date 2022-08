Deze Volvo C30 occasion komt nét uit de fabriek rollen

Zo worden ze niet meer gemaakt, maar kennelijk nog wel verkocht. Deze Volvo C30 occasion is een gloednieuwe auto, ondanks dat ‘ie uit 2012 komt

De Volvo C30 is altijd een wat vreemde eend in de bijt geweest voor het merk. Volvo stortte zich volledig op vrij forse sedans, stationwagons en SUV’s. Daar kwam ineens een C-segment hatchback bij door de C30.

Volvo C30

Een soort Ford Focus voor de Volvo-rijder, het is dan ook niet toevallig dat de auto vele onderdelen deelt met de Focus. In eerste instantie was de voorkant ook bijna volledig overgenomen, maar dan van de Volvo S40. Daar kwam in in 2009 een veel karakteristieker front bij. De achterkant was uniek voor de C30 en deed door de glazen achterklep bijna aan als een P1800 of 480 ES. Wat dat betreft is de C30 een soort moderne versie van deze twee bijzondere ‘shooting brakes’ van Volvo. De C30 was er dan ook enkel als driedeurs.

Zo worden ze niet meer gemaakt

Of het nou het feit is dat een Volvo C-segmenter eigenlijk best leuk is, het feit dat je hem als leuke T5 kon krijgen met het 220 pk sterke 2.5 liter Focus ST-blok, of het kekke design: er is best veel te zeggen over de C30. Sinds de Volvo V40 het stokje overnam als benjamin van Volvo (en dat toch wel meer een mini-stationwagon is dan een C-segment hatchback) is het eigenlijk jammer dat die C30 er niet meer is. “Zo worden ze niet meer gemaakt”, zeg maar. Dat klopt, maar ze worden nog wél zo verkocht!

Gloednieuwe C30

De momenteel duurste Volvo C30 occasion van Marktplaats is niet meer een flink geüpgraded exemplaar, maar deze grijze. Ja, het is een R-Design, nee, het is niet de T5. Het is een lekker doorsnee 145 pk sterke 2.0. Met een flinke bult opties, wat ook fijn is. Nee, het dure en bijzondere aan deze C30 zit hem in de kilometerstand. Dit exemplaar uit 2012 heeft 351 km gelopen.

Ja, dat leest u goed. In tien jaar tijd wist deze Volvo C30 occasion gemiddeld 35 kilometer per jaar te klokken. Hij ziet eruit alsof jouw eigen zweterige achterste het enige zweterige achterste is dat de stoel ooit gezien heeft. Strak, ongebruikt, gewoon gloednieuw. Hoe ironisch is het dat het kenteken de letters ‘TZT’ bevat.

En dat is wel lekker. Dan rijd je dus gewoon een mooi oud model van Volvo zonder je zorgen te maken dat de kilometerstand zijn tol heeft geëist op de auto. En voorruit, dat het een lekker uitgevoerde R-Design met handbak en panoramadak is: het helpt allemaal mee.

Kopen

Dat alles heeft wel zijn prijs: letterlijk. We lieten al even doorschijnen dat deze Volvo C30 occasion de duurste van Marktplaats is en dat blijkt. De aanbieder wil 29.900 vangen voor deze C30. Opvallend genoeg is dat hoger dan de geregistreerde nieuwprijs van 28.515 euro. Oei, is dit het soort auto waar inflatie zo een rol speelt? Dat moet je maar even zelf bepalen aan de hand van de advertentie op Marktplaats.

Met dank aan Dave voor de tip!