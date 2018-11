Volvo neemt niets mee naar deze autoshow

Beetje flauw is het wel.

Volvo en autoshows zijn geen goede combinatie, dat is over het algemeen bekend. Op de Autosalon van Genève laten de Zweden vaak het nieuwste van het nieuwste zien, maar voor de rest van het jaar is het merk vrijwel nooit te spotten op een autoshow. In Noord-Amerika is Volvo echter aanwezig door de aandacht te trekken met raadselachtige quotes.

De autobouwer is onder meer van de partij op Automobility LA. Dit is een voorloper op de LA Autoshow, die later deze maand van start gaat. Volvo heeft echter laten weten geen nieuw model mee te nemen naar de stand. Sterker nog, er zal überhaupt niet eens een auto staan. Wel aanwezig op de stand is een werk met de tekst ‘This Is Not A Car’. Lekker kunstzinnig enzo. De tekst is blijkbaar een thema, want voor de LA Autoshow teast Volvo met de tekst ‘This Is Not A Phone’ op een silhouet dat lijkt op een mobiele telefoon. Het zijn verwijzingen naar een werk van kunstenaar René Magritte, te vinden in het Los Angeles County Museum of Art. Zijn schilderij La Trahison des Images toont een pijp, met daaronder de tekst “Dit is geen pijp”.

Met het statement op Automobility LA wil Volvo duidelijk maken dat de auto-industrie aan het veranderen is. In plaats daarvan is het merk aanwezig om te praten over de toekomst van automobiliteit (gaap). Er worden onder meer presentaties gegeven. Volvo zegt bewust geen conceptauto mee te hebben genomen. “We nemen geen conceptauto’s mee, maar willen we praten over het concept van een auto”, aldus Mårten Levenstam, Senior Vice President Corporate Strategy bij Volvo.