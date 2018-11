Alpine boert goed, eerste reeks A110 is geproduceerd

Voor de bakker.

Bij de introductie van de volledig nieuwe Alpine A110 gingen de harten van menig autoliefhebber vlugger kloppen. Hiervan had Alpine zelf echter niet direct profijt, want een groot aantal lovenden betekent immers niet altijd dat de auto ook daadwerkelijk goed verkocht zal worden. Zeker in het desbetreffende segment is het lastig om het hoofd boven water te houden – vooral als het model in kwestie de enige is die aangeboden wordt.

Zodoende bestond er dus nogal wat angst dat Alpine het relatief snel lastig zou krijgen. Gelukkig bleek dit onterecht, want binnen korte tijd had Alpine de eerste reeks auto’s uitverkocht. Alle 1.955 exemplaren van de aantrekkelijke Premiere Edition vlogen in no-time over de toonbank. Inmiddels heeft Alpine bekendgemaakt dat ze ook allemaal zijn geproduceerd. Dit betekent dat ze zich kunnen gaan richten op de twee andere uitvoeringen: de A110 Pure en de A110 Legende.

Laatstgenoemde uitvoeringen hebben ieder hun eigen goede eigenschappen. Waar de Pure zich, zoals de naam al doet vermoeden, juist richt op het verzorgen van een zo puur mogelijk rijervaring, wil de Legende juist meer comfort bieden. De Pure heeft bijvoorbeeld uit één stuk vervaardigde sportstoelen van Sabelt, terwijl de Legende in plaats daarvan verstelbare, meer comfortabele stoelen heeft. De Pure is eveneens lichter dan de Legende. De gelimiteerde Alpine A110 Premiere Edition (rijtest) is op zijn beurt eigenlijk het beste van beide werelden, want qua gewicht valt dit model precies in het midden van het drietal. De Premiere Edition heeft bijvoorbeeld wél de kuipstoelen, maar tegelijkertijd ook verschillende comfortopties.

Het moge duidelijk zijn dat alle drie modellen momenteel goed verkopen. Zoals gezegd zijn alle Premiere Editions uitverkocht en geproduceerd, maar met de productie en verkoop van de andere uitvoeringen gaat het eveneens prima. Alpine heeft de productie bijvoorbeeld opgeschroefd naar 20 modellen per dag en er werden maandenlijks meer dan 200 exemplaren afgeleverd, met augustus (ruim 450 als hoogtepunt. Toen de WLTP-cyclus van kracht ging, daalden de aantallen aanzienlijk.

De Alpine A110 komt terug in ons lijstje van goedkoopste nieuwe sportauto’s.