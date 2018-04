Volvo S90 Ambience Concept: achterin zitten is een feestje

Bij deze Volvo draait alles om de passagiers achterin.

Volvo heeft op de Beijing Autoshow in China weer iets nieuws gepresenteerd. De S90 Ambience Concept is een sedan die passagiers een visuele autorit kan bieden. In de basis betreft het een S90 Excellence, maar de auto is op een paar punten aangepakt.

Het moet de autorit aangenamer maken en rustig laten verlopen. Inzittenden kunnen middels een app op de smartphone een thema selecteren. Op dit moment zijn er zeven thema’s beschikbaar. De thema’s hebben namen als Northern Lights, Scandinavian Forest, Swan Lake, Archipelago en Rain. De passagier krijgt visuele pracht voor de ogen, dat correspondeert met het audiosysteem in de auto.

Het concept is speciaal voor de Chinese markt ontwikkeld. Volvo gaat het ook enkel in dit land beschikbaar stellen. De techniek komt in de nabije toekomst naar de S90 Excellence. Geen verrassing, het Aziatische land is de grootste markt voor de S90. Volvo wist in 2017 meer dan 100.000 auto’s te verkopen in China.