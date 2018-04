Aston Martin Vantage met handbak? Wacht maar een jaartje

Engelengeduld.

Aston Martin blijf bij zijn principes over de handbak en het voortbestaan van deze techniek. Terwijl veel autobouwers overstappen op enkel een automatische transmissie, wil Aston Martin de manuele versnellingsbak blijven aanbieden.

Zo ook bij de nieuwe Vantage. De coupé met Mercedes-AMG technologie is er zowel met een handbak als met een automaat. Voorlopig heeft de variant met de automaat prioriteit op de productielijn. Woordvoer van Aston Martin, Matthew Clarke, heeft tegenover CarBuzz gezegd dat klanten geduld moeten hebben als ze een Vantage met handbak wensen. De woordvoerder spreekt over een wachttijd van minimaal een jaar. Mogelijk duurt het zelfs nog langer.

Er komt een andere handbak in de Vantage in vergelijking met het oude model. Aston Martin kiest voor een variant met zeven verzetten. De automaat heeft overigens acht versnellingen. Net als de Porsche 911 en de Corvette C7 is de zevende versnelling bij de handbak van toepassing voor op de snelweg, wat een lager verbruik helpt te realiseren.

De Vantage is er momenteel enkel als coupé. De komende jaren kunnen we meer varianten verwachten. Denk aan een Volante, maar ook een V12 Vantage. De twin-turbo twaalfcilinder uit de DB11 zal hoogstwaarschijnlijk zijn weg vinden naar de Vantage.

Nieuwe Vantage op de snelweg. Via @carspotteretienne op Autojunk